Naturbruksskolan Sötåsen söker timvikarie till internat
2025-09-30
Med målsättningen - Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet, driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasium, anpassat gymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Naturbruksskolorna Axevalla Hästcentrum, Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska yrkeshögskolan fungerar som kompetenscentrum för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.
På natursköna Sötåsen utanför Töreboda hittar du ett centrum för ekologiskt och hållbart naturbruk.
Här bedrivs ekologiskt lantbruk, kravgodkänd djurhållning med kor, grisar och får och storskaliga ekologiska trädgårdsodlingar. Här har vi även en anläggning för hundträning och ett djurhus med allt från ormar och reptiler till gnagare och fåglar. På Sötåsen finns helt enkelt det mesta inom djur och natur.
Här kan man läsa Naturbruksprogrammet med inriktning lantbruk, djurvård och trädgård med totalt 11 olika yrkesutgångar. Här finns också anpassat gymnasium med inriktning Skog, mark och djur. Vi erbjuder alla våra elever möjligheten att bo på internat. Det övergripande målet för verksamheten är att stödja eleverna mot måluppfyllelse i skolan och att eleverna känner sig trygga. I arbetet ingår därför att stödja och motivera eleverna i deras utveckling och lärande samt att skapa förutsättningar att lyckas i skolan. För att nå måluppfyllelse i skolan kan en elev vara i behov av förstärkt boendestöd.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som vikarierande boendestödjare ersätter du ordinarie personal vid frånvaro. Du arbetar med en mindre grupp elever som behöver extra stöd för att klara sin vardag, både socialt samt med planering och genomförande av olika vardagsrutiner. Vi arbetar utifrån genomförandeplaner på uppdrag av socialtjänst i elevens hemkommun. Du håller i bland i aktiviteter eller stöttar ungdomen att delta i aktiviteter.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har läst omvårdnadsprogrammet med undersköterskeexamen, socialpedagogik eller fritidsledarprogrammet. Du kan också ha utbildning eller yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Har erfarenhet av att arbeta med ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer
B - körkort för manuell växellåda
Grundläggande IT-kunskap
Dokumentationsvana är meriterandeDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid en positiv attityd och att du har service- och ansvarskänsla. Du har stora sociala färdigheter och har lätt för att skapa relationer med ungdomar och kunna möta var och en utifrån individuella behov. Du har god samarbetsförmåga och är flexibel, tålmodig samt initiativrik med ett lågaffektivt förhållningssätt. Du behöver kunna lösa problem som kan uppstå på egen hand samt tillsammans i arbetslaget. Du bör också känna dig trygg i att hålla i kvällsaktiviteter för ungdomar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten är en timanställning till och med den 14 juni 2026. Tillträde enligt
överenskommelse. Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden. För att få en anställning inom skolan krävs ett utdrag ur belastningsregistret, du kan ansöka om ett utdrag via: Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se)
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
