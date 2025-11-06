Naturbruksskolan Sötåsen söker lärare i matematik
Västra Götalandsregionen / Gymnasielärarjobb / Töreboda Visa alla gymnasielärarjobb i Töreboda
2025-11-06
Med målsättningen - Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet, driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasium, anpassat gymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Naturbruksskolorna Axevalla Hästcentrum, Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska yrkeshögskolan fungerar som kompetenscentrum för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.Publiceringsdatum2025-11-06Beskrivning
Hos oss får du en chans att göra skillnad och bidra till utveckling inom utbildning i den gröna näringen - på en ekologisk skola och gård.
Inom Naturbruksförvaltningen utbildas ungdomar inom djur, trädgård, lantbruk/skogsbruk samt skog-mark-djur för anpassade gymnasiet. I dagsläget går det ca 175 ungdomar på naturbruksprogrammet och 45 ungdomar på anpassade gymnasiet. Ca 90 medarbetare totalt jobbar på anläggningen. Vår ekologiska anläggning är miljöcertifierade enligt ISO14001.
Vi kommer nu utöka antalet lärare inom matematik och söker dig som brinner för elevernas lärande och vill undervisa på gymnasiet på naturbruksprogrammet hos oss. Det går bra tåg-och bussförbindelser till Töreboda och är därför lätt att åka hållbart till arbetsplatsen. Du ska ha stort intresse av att undervisa ungdomar inom naturbruksprogrammet och vill verka för att alla elever ges möjlighet att utvecklas utifrån sina möjligheter och mot högre mål. Har du koppling till den gröna näringen är det ytterligare en positiv faktor som kommer till användning i undervisningen. På skolan finns 2,5 heltidsmentorer som genomför utvecklingssamtal och är den närmsta kontakten mellan hem och skola. Lärmiljöer och tydliggörande pedagogik är en måttstock hos oss - alla har rätt till sitt lärande.
Vill du arbeta hos oss? Varmt välkommen med din ansökan!
Arbetsuppgifter
Undervisning inom matematik på naturbruksprogrammet gymnasiet
Övrigt förekommande arbetsuppgifter Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation i matematik och gärna i annat naturvetenskapligt ämne. Som lärare hos oss vill vi att du ska präglas av öppenhet, prestigelöshet och stor vilja till utveckling och samarbete. Du har tillgång till och förväntas använda modern digital teknik i undervisningen.
Du är en skicklig pedagog, har erfarenhet av läraryrket på gymnasiet och har förmåga att möta elever individuellt och i grupp och skapa en stimulerande undervisningsmiljö. Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba med tydliggörande pedagogik.
Krav på körkort B för manuell växellåda. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning med 100% sysselsättningsgrad och semestertjänst. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. För att få en anställning inom skola krävs ett utdrag ur belastningsregistret, du ansöker om ett via polisens hemsida.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
