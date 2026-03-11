Naturbruksskolan Sötåsen söker driftspersonal frilandsodling av grönsaker
Med målsättningen - Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet, driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasium, anpassat gymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Naturbruksskolorna Axevalla Hästcentrum, Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska yrkeshögskolan fungerar som kompetenscentrum för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.Publiceringsdatum2026-03-11Beskrivning
På natursköna Sötåsen utanför Töreboda hittar du ett centrum för ekologiskt och hållbart naturbruk.
Här bedriver vi ekologiskt och kravgodkänt lantbruk med hjälp av gedigen maskinpark och den senaste tekniken för hållbar växtodling. Skolan har 260 hektar åker, 115 hektar egen skog och ekologiska trädgårdsodlingar på friland. Vi har även mindre växthus. På gården finns 65 mjölkkor, 60 ungdjur, 45 tackor med lamm och 40 suggor med smågrisar. Här på Sötåsen kan man läsa Naturbruksprogrammet med inriktning, lantbruk, djur och trädgård. På skolan finns även anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning.
Vill du veta mer om Naturbruksskolan Sötåsen kan du besöka oss på länken nedan:
Gymnasieutbildning Naturbruksprogrammet - Naturbruksskolan Sötåsen (vgregion.se)Dina arbetsuppgifter
Som driftspersonal på trädgård ansvarar du för frilandsodling av grönsaker där syftet för verksamheten främst är en bra undervisningsmiljö samt att producera grönsaker till förvaltningens kök. Du är med och planerar och arbetar med odling av grönsaker framförallt på friland men även i växthus tillsammans med annan personal och elever på skolan. Du kommer också vara med vid skörd och lagring av grönsaker samt leverans av grönsaker till skolans kök. Tjänsten kommer innebära både ensamarbete och arbete tillsammans med kollegor och elever. Handledning av elever ingår i tjänsten. Vid odling och skörd på frilandet använder vi oss till stor del av större lantbruksmaskiner. Handarbete förekommer vid exempelvis ogräsrensning. Arbetet är omväxlande, utvecklande och kräver noggrannhet. Kvalifikationer
Traktorförare samt en vilja att lära sig specialmaskiner för grönsaksodling.
God kunskap om grönsaksodling
Körkortsbehörighet B för manuell växellåda.
Vi söker en person med god samarbetsförmåga, flexibel och prestigelös
Vi fäster stor vikt vid personlig lämpligt.
Meriterande
Yrkeslärare
Erfarenhet av specialmaskiner som förekommer i mekaniserad frilandsodling
Erfarenhet och kunskap om storskalig grönsaksodling
Erfarenhet av ekologisk odling
Sprutförarcertifikat
Förarbevis för hjullastareAnställningsvillkor
Tillträde sker enligt överenskommelse. För att få en anställning inom vår skolverksamhet ska ett utdrag ur belastningsregister uppvisas, du ansöker om ett via polisens hemsida.
Registrera gärna din ansökan så fort som möjligt. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Välkomna med ansökan!
Naturbruksförvaltningen ser vi mångfald som en självklar styrka där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
