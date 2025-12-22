Naturbruksskolan Sötåsen söker djurskötare sommarvikariat
2025-12-22
Med målsättningen - Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet, driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasium, anpassat gymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Naturbruksskolorna Axevalla Hästcentrum, Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska yrkeshögskolan fungerar som kompetenscentrum för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.Publiceringsdatum2025-12-22Beskrivning
På natursköna Sötåsen utanför Töreboda hittar du ett centrum för ekologiskt och hållbart naturbruk.
Här bedriver vi ett ekologiskt och kravgodkänt lantbruk med hjälp av gedigen maskinpark och den senaste tekniken för hållbar växtodling. Skolan brukar 260 hektar åker, 115 hektar egen skog och ekologiska trädgårdsodlingar. På gården finns 65 mjölkkor, 60 ungdjur, 45 tackor med lamm, 40 suggor med smågrisar. Här på Sötåsen kan man läsa Naturbruksprogrammet med inriktning lantbruk, djur och trädgård. På skolan finns också en anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildningar. Dina arbetsuppgifter
Som djurskötare på Sötåsen får du tillsammans med arbetslaget planera och genomföra den dagliga skötseln av skolans lantbruksdjur. Arbetet innebär övervägande praktiskt arbete i stallarna med kor, får och grisar. Arbetsuppgifter som till exempel mjölkning, utfordring och dagliga rutiner. Du ingår och samverkar med kollegor i arbetslaget.Kvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann, utvecklings- och målinriktad. Du har en grundutbildning inom lantbruk och erfarenhet av praktiskt lantbruksarbete. Du har både goda kunskaper och ett stort intresse för lantbrukets djur. Som djurskötare hos oss vill vi att du ska präglas av öppenhet, prestigelöshet och stor vilja till utveckling och samarbete.
B körkort för manuell växellåda är ett krav. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor
Vi söker två sommarvikarier för vår ordinarie personal under perioden 260601-260930. Det är en semestertjänst med 100 % sysselsättningsgrad och arbetet är förlagt till dag, kväll och helger. Möjlighet till helgarbete eller timvikariat finns redan under våren.
För att få en anställning inom skolan krävs ett utdrag ur belastningsregistret, du kan ansöka om ett utdrag via: Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se)
Urval- och intervjuarbete kan komma att ske löpande under ansökningstiden så sök redan idag och senast 20 januari. Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
Naturbruksförvaltningen, Naturbruksskolan Sötåsen
Madeleine Hansson, biträdande rektor 073-6003126
