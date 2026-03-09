Naturbruksskolan Sötåsen söker biträdande rektor
Med målsättningen - Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet, driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasium, anpassat gymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Naturbruksskolorna Axevalla Hästcentrum, Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska yrkeshögskolan fungerar som kompetenscentrum för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.
Är du vår nästa biträdande rektor till Naturbruksskolan Sötåsen, anpassade gymnasiet med inriktning skog, mark och djur? Drivs du av att fortsätta utveckla en skola där varje elev ges möjlighet att lära och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar? Är du en trygg, närvarande och engagerad chef? Har du dessutom erfarenhet från den gröna sektorn och ett intresse för naturbruk - då kan det vara dig vi letar efter.Publiceringsdatum2026-03-09Om företaget
Naturbruksskolan Sötåsen ligger naturskönt utanför Töreboda och det är enkelt att ta sig till Töreboda via tåg och bussar. Sötåsen är ett centrum för ekologiskt och hållbart naturbruk med kor, grisar och får. Här bedrivs ekologiskt lantbruk, skogsbruk, kravgodkänd djurhållning och stor- och småskalig ekologisk trädgårdsodling. Det finns även ett djurhus med ett 50-tal olika arter av bland annat ormar, ödlor, fiskar, gnagare, och fåglar. Vi erbjuder naturbruksprogrammet med inriktningarna lantbruk-skogsbruk, trädgård och djurvård samt anpassat gymnasium med program för skog, mark och djur. Vi är delaktiga i olika forskningsprojekt med bland annat SLU och Göteborgs Universitet och driver en egen biogas- och biokolsanläggning. Skolan har ett eget simulatorcenter där eleverna har möjlighet att träna på att köra olika fordon på ett miljövänligt och säkert sätt. Vi rustar ungdomarna för en hållbar modern försörjningsframtid på riktigt!
Om vår lediga tjänst
Som biträdande rektor för anpassade gymnasiet med inriktning skog, mark och djur och internat med förstärkt boendestöd, arbetar du varje dag, tillsammans med dina kollegor och medarbetare, med elevernas bästa i fokus. I din roll har du verksamhet-, ekonomi-, och personalansvar för två arbetslag inom det anpassade gymnasiet, såsom arbetslagsledare, boendestödjare, föreståndare för förstärkt boendestöd, samt för lärare inom skolformen. Personalen har arbetstid både på dag-, kvälls- och nattid. Som bitr rektor arbetar du nära arbetslag, elever och skolans stödfunktioner. För att lyckas i denna roll krävs ett starkt engagemang för skolutveckling, god förståelse för elevers olika förutsättningar till lärande samt en vilja att arbeta i ett gemensamt ledarskap i team. Du är en närvarande ledare som skapar en god struktur och driver pedagogisk utveckling med ett starkt fokus på elevernas lärande. Du bidrar i arbetet med skolans strategiska och långsiktiga utveckling och stöttar rektor i beslutsfattande och ledning av skolan.
Om dig
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsexamen med pedagogisk inriktning och giltig lärarlegitimation. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda lärare och övrig personal inom gymnasie- och/eller vuxenutbildning. Meriterande är också om du har kunskaper och erfarenhet av arbete inom intellektuell funktionsnedsättning, NPF och de anpassade skolformerna. Kunskaper om myndighetsutövning i offentlig verksamhet är viktigt i denna roll. Som bitr rektor är du väl förtrogen med skollag och socialtjänstlag och dess krav på hur elever ska mötas utifrån var och ens behov, önskemål och förutsättningar. Önskvärt är att du har erfarenhet från gröna sektorn och ett intresse för naturbruk. Som en närvarande ledare inspirerar och coachar du dina medarbetare, och med ett verksamhetsnära ledarskap förmedlar du en tydlig vision och arbetar systematiskt mot definierade mål. Du har en samarbetsorienterad inställning som gör att du hittar gemensamma lösningar och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du skapar och upprätthåller goda relationer och agerar som en förebild i möten med elever, vårdnadshavare och medarbetare. Du förstår vikten av ett starkt varumärke och betydelsen av samarbeten samt har tidigare erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
För att få en anställning på Naturbruksförvaltningen ska ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret uppvisas, du ansöker om det via polisens hemsida. Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
