Naturbruksförvaltningen söker kreativ kommunikatör till den gröna näringen
Västra Götalandsregionen / Marknadsföringsjobb / Skövde Visa alla marknadsföringsjobb i Skövde
2025-09-02
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Med målsättningen - Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet, driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasium, anpassat gymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Naturbruksskolorna Axevalla Hästcentrum, Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska yrkeshögskolan fungerar som kompetenscentrum för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.Publiceringsdatum2025-09-02Beskrivning
Kommunikationsteamet består av tre personer som tillsammans utvecklar och samordnar förvaltningens kommunikationsarbete.
Vi arbetar tillsammans med chefer och medarbetare och bidrar till att förvaltningen når sina mål. Som kommunikatör kommer du att ha en viktig uppgift att kommunicera Naturbruksförvaltningens verksamhet så att ännu fler får upp ögonen för möjligheter inom den gröna näringen. I din roll kommer du vara kopplad till förvaltningens nya anläggning Axevalla Hästcentrum - men du kommer även vara en viktig kugge i förvaltningens kommunikationsarbete i sin helhet. Du kommer att arbeta med olika typer av kommunikativa uppdrag i en roll som är både strategisk och operativ.Dina arbetsuppgifter
Arbetet är varierande och bland annat ingår:
• Innehållsproduktion: text, foto, film, grafiskt material
• Bygga närvaro i våra egna kanaler och i sociala medier med fokus på planering, produktion, kvalitetssäkring och publicering av innehåll
• Digital kommunikation: webb, sociala medier, digital marknadsföring
• Event och projekt: planering, genomförande och kommunikationsstöd
• Strategi och samordning: kommunikationsplaner, marknadskampanjer, medierelationer
Vi arbetar med att utveckla en hög och relevant närvaro i sociala medier där våra målgrupper befinner sig och där kommer du att vara en viktig aktör som för arbetet framåt. Du kommer arbeta med olika kommunikationsinsatser och marknadskampanjer utifrån verksamhetens behov, mål och strategi. Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom media- och kommunikationsvetenskap och/eller marknadsföring eller annan relevant utbildning för tjänsten. Du är en driven kommunikatör med en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och du har stor erfarenhet av att producera och publicera innehåll (film, foto, text) i olika kanaler. Du är van vid att jobba med flera olika digitala plattformar och följer med i utvecklingen som rör digital marknadskommunikation. Vi ser gärna att du har erfarenhet av mediakommunikation och är van vid att skriva pressmeddelanden. Du är självgående, kreativ och lätt att samarbeta med och har förmåga att se till såväl helhet som till detaljer. Vi ser gärna att du tar egna initiativ och att du är både nyfiken och kreativ i ditt arbete. Du har lätt för att ta kontakt med nya människor och du har hög servicekänsla.
• Goda kunskaper i Adobe-programmen som Photoshop och In Design är ett krav
• Goda kunskaper i Meta Business Suite är meriterande
• Kunskaper i Episerver är meriterande
B-körkort för manuell växellåda är ett krav.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning, 100 % sysselsättningsgrad, med tillträde enligt överenskommelse.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4758". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Naturbruksförvaltningen, Naturbrukskansliet Skövde Kontakt
Maria Kvarnmarker 070-0823527 Jobbnummer
9487890