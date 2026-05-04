Natur- och bildintresserad personlig assistent till kille i Dalby
2026-05-04
Gillar du också att fotografera och vara ute i naturen? Vill du arbeta som min personliga assistent och stödja mig i min vardag och i mitt foto- och bildintresse?
Jag är en kreativ kille i 30-årsåldern med flera funktionsnedsättningar och sjukdomar. Jag bor strax utanför Lund, med goda kommunikationer både till Lund och Malmö. Jag tycker om att vara ute i naturen för att fotografera växter och djurliv. Bilderna jag tar redigerar jag sedan i Lightroom, och jag har även en blogg för mitt skapande.
I arbetet ingår att assistera mig i min personliga omvårdnad, i mitt vardagsliv, när jag träffar kompisar och vid mina intressen. Min familj har en stuga på Österlen dit vi ofta åker, och då följer du som assistent med mig på resorna.
Om dig:Du som söker är en person som är lyhörd, ansvarsfull, lugn och noggrann. Du har en positiv och nyfiken syn på livet och glimten i ögat. I ditt arbete som min assistent är det viktigt att du är öppen och lyssnar in mig och vad jag behöver i stunden. Du kan följa en utsatt plan men också anpassa dig utifrån situationen, utan att tappa fokus på att det är mina behov, mina personliga vanor och hur jag önskar att leva mitt liv, på mitt sätt, som styr.
Mitt stora intresse för djur och natur gör att jag gärna är ute med min anpassade kamerautrustning i skog och mark. Jag hoppas därför att du delar min passion för naturen och tycker att det är lika roligt och givande som jag gör att vara ute och fotografera.
Dessa kriterier är extra viktiga för mig att mina assistenter uppfyller:
Du är rök- och snusfri.
Du har inga husdjur hemma på grund av min allergi.
Du behöver ha körkort och kunna köra min bil under arbetet.
Du får gärna ha grundläggande kunskaper i, och egen erfarenhet av, arbete med foto och bild.
Vi erbjuder dig en välplanerad, betald introduktion för att kunna hjälpa och stötta mig på bästa sätt. Du får även regelbunden handledning av min personliga arbetsledare för att utvecklas och växa in i rollen.
Jag samarbetar även med en mycket duktig naturfotograf som kommer att utbilda dig i de program jag använder och lära dig hur du bäst finns med mig i mitt bildskapande.
Mina assistenter brukar tycka att det både är utvecklande och roligt att jobba hos mig!
Om tjänsten:Arbetet inleds som en timanställning i augusti så att vi får tid att lära känna varandra. Tjänsten övergår sedan i ett vikariat från 2026-08-31 till 2027-06-06. För rätt person finns det sedan möjlighet till förlängning av vikariatet. Vi söker någon som, precis som vi, värdesätter ett långsiktigt samarbete.
Omfattning:Vikariatet är på 80 %, där du varje vecka arbetar totalt 30 timmar under tre sammanhängande vardagar samt en helg varje månad. Utöver detta finns det möjlighet att ta extra pass om du skulle vilja det.
Tillträde:Vi tänker att tillträde för introduktion och timanställning sker senast den 2/8, och att vikariatet startar den 31/8.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan - glöm inte att berätta om dig själv och varför du skulle vilja vara just min assistent!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
