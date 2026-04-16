Nattvikarier inom Äldreomsorg (sommarjobb och extrajobb)
Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Stöd och Omsorg / Undersköterskejobb / Valdemarsvik Visa alla undersköterskejobb i Valdemarsvik
2026-04-16
, Åtvidaberg
, Söderköping
, Norrköping
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Stöd och Omsorg i Valdemarsvik
Nu söker vi specifikt dig som är intresserad av att jobba vaken natt inom äldreomsorgen. Du anger i din ansökan om du är intresserad av nattarbete på något av våra äldreboenden eller inom hemtjänstens nattpatrull.
Vi söker både dig som vill börja jobba omgående och dig som är ute efter ett sommarjobb.
Vi erbjuder:
Betald teoretisk och praktisk introduktion/utbildning i samband med att du börjar din anställning hos oss.
Möjligheten att börja arbeta omgående. Det finns också stora möjligheter att jobba kvar som vikarie efter sommaren.
Arbete i en fantastisk miljö. Valdemarsvik är en skärgårdskommun i södra Östergötland belägen utmed E 22. Kommunen har cirka 7 600 invånare. Här finns en enastående natur med närhet till skogen och havet. Vi har verksamheter inom Stöd och Omsorg i Gryt, Gusum, Ringarum och Valdemarsvik.
Arbetsuppgifter
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du skapar trygghet och omvårdnad under nattens timmar? Vi söker dig som vill arbeta som extravikarie eller sommarvikarie på natten inom äldreomsorgen.
Som nattvikarie på hemtjänstens nattpatrull eller våra äldreboenden får du en viktig roll i att ge omsorg, stöd och värdighet. Du kommer att vikariera för ordinarie personal under deras frånvaro eller jobba när det i verksamheterna uppstår extra behov av nattpersonal.
Som nattvikarie har du en viktig roll i att skapa trygghet och säkerställa omsorg under natten.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Ge omvårdnad och stöd till vårdtagare under natten
• Att hantera eventuella larm och akuta situationer
• Dokumentera enligt verksamheten riktlinjer
• Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser från sjuksköterskaKvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för vård och omsorg.
Vi vill att du har tidigare erfarenhet av nattarbete inom vård och omsorg.
Du kan arbeta självständigt, är ansvarsfull och trygg i att arbeta nattetid.
Som person är du lugn, lyhörd och empatisk i ditt bemötande.
Du har en god förmåga att samarbeta med andra.
Det är meriterande om du har en avslutad eller pågående utbildning inom vård- och omsorgsprogrammet, sjuksköterskeprogrammet eller annan lämplig omvårdnadsutbildning.
Inom alla områden behöver du behärska svenska språket väl i tal och skrift samt vara öppen för delegeringsansvar för läkemedel. Du bör ha god datorvana då vi arbetar med elektronisk dokumentation.
För att arbeta i våra verksamheter behöver du vara 18 år.
B-körkort erfordras för arbete inom hemtjänstens nattpatrull. Du behöver vara en van bilförare i mörker och vid alla typer av väglag.
Anställningsform: Sommarjobb / Feriearbete.
Varaktighet: 3-6 månader.
I frågeformuläret som är kopplat till ansökan besvarar du bl.a. om du vill arbeta hel- eller deltid, samt inom vilken typ av verksamhet du helst vill arbeta. Du anger också när du önskar börja och vilka veckor du har möjlighet att jobba i sommar.
Inkomna ansökningshandlingar behandlas och urval till intervjuer görs löpande under hela ansökningstiden så vänta inte med att ansöka!
Vi prioriterar de som väljer att jobba hela semesterperioden, sammanhängande 8-10 veckor.
Vi ser fram emot just din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet ha vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Valdemarsviks kommun tillämpar rökfri arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7012026".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Valdemarsviks kommun
(org.nr 212000-0431), http://www.valdemarsvik.se
615 80 VALDEMARSVIK
För detta jobb krävs körkort.
Valdemarsviks kommun, Verksamhetsområde Stöd och Omsorg Kontakt
Bemanningsenheten
Jessica Flyxén jessica.flyxen@valdemarsvik.se 0123-191 61 Jobbnummer
9859579