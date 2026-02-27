Nattvaktmästare, sommarvikarie till Sodexo Vrinnevisjukhuset
Sodexo AB / Vaktmästarjobb / Norrköping Visa alla vaktmästarjobb i Norrköping
2026-02-27
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sodexo AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
När du vill att jobbet ska vara mer än bara ett jobb erbjuder vi variation på olika sätt. Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Hos oss får du intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
Sodexo AB arbetar på uppdrag av Region Östergötland. Vår verksamhet i Östergötland innefattar vaktmästeritjänster, lokalvårdsarbete & måltid på Lasarettet i Motala och Vrinnevisjukhuset i Norrköping, måltidtjänst på Universitet i Linköping samt lokalvård på vårdcentraler i centrala Linköping med omnejd. Vi förser även Region Östergötland med material till vården från Centraldepån i Norrköping.
Vi söker nu en nattvaktmästare som sommarvikarier till vår inre logistik verksamhet på Vrinnevisjukhuset.
Dina arbetsuppgifter kommer bla bestå av:
• Patienttransporter
• Transport av avlidna
• Bortforsling av tvättsäckar
• Budtjänster m.m.
Kvalifikationer/krav:
• Gymnasiumexamen eller motsvarande
• Meriterande om du jobbat inom vårdmiljö
• God datavana
• Mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Personliga egenskaper:
• Flexibel
• Självgående
• Mycket hög servicevilja
• Lätt för att samarbeta
• God social kompetens, öppen och utåtriktad
• Bra sinne för ordning och reda och hög kvalitet
Anställningsform och arbetstider:
Visstidsanställning med möjlighet till fortsatt samarbete om du är rätt person.
Arbetstider är 20:00 till 06:00 vardagar och helger på 2 veckors rullandeschema.
Har du frågor kontakta arbetsledare för inre logistik Maria Sereti via mejl maria.sereti@sodexo.com
Din ansökan vill vi ha senast den 2026-03-31. Introduktion är tänkt att påbörjas under maj månad.
Observera att alla medarbetare inom Sodexo behöver genomgå identitetsvalidering innan anställning påbörjas.
Välkommen med din ansökan!
Sodexokoncernen Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Ersättning
Enligt kollektivavtalet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se Jobbnummer
9769127