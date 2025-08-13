Nattugglor, se hit! Vi söker timvikarier till nattpatrullen i Partille, ett
Partille kommun, Vård och omsorgsförvaltningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Partille Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Partille
2025-08-13
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun, Vård och omsorgsförvaltningen i Partille
Partille kommun har idag 40 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda.
Vård- och omsorgsförvaltningen består av fyra avdelningar: Bistånd och hälsa, Funktionsstöd, Äldreomsorg samt Stöd och utveckling. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar politiskt för förvaltningens arbete. Vår verksamhet handlar om att ge omsorg, stöd och service till äldre personer och till personer i behov av funktionsstöd. Vi utför även viss hälso- och sjukvård. Visionen är bl a att våra insatser ska genomföras tryggt, säkert, värdigt och med inflytande.
Vi är ca 850 medarbetare som har våra arbetsplatser runt om i kommunen och vi är en blandning av stödassistenter, undersköterskor, sjuksköterskor, stödpedagoger, biståndshandläggare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, omsorgshandledare med flera.Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Vill du ha ett givande, roligt och lärorikt extrajobb? Är du flexibel och kan hoppa in med kort varsel vid oplanerad frånvaro i ordinarie arbetsgrupp? Då är du välkommen att söka en tjänst som timvikarie hos oss på nattpatrullen, en grupp med kompetenta och erfarna medarbetare!
Nattpatrullen servar brukare som bor i ordinärt boende, med insatser enligt SOL och arbetar över hela Partille. Vi arbetar utifrån en gemensam värdegrund och utifrån ett salutogent synsätt där i fokuserar på att förstå den enskilde individens förutsättningar, samt med att stimulera till självständighet. Vi eftersträvar att varje brukare skall uppleva en meningsfull vardagsglädje och gemenskap utifrån de egna individuella behoven.
Som timvikarie hos oss kommer du att samordna insatser kring brukarna och även utföra insatser på delegation från sjuksköterska. Du arbetar ensam ute hos brukarna och behöver känna dig trygg med det. Dokumentation är en viktig del av arbetet. Du kommer att få introduktionsutbildning samt bredvidgång för att komma in i arbetet på ett tryggt och bra sätt.
Inom nattpatrullen tillämpar vi 9-timmars nätter med måltidsuppehåll, arbetstiden är schemalagd mellan 22:00-07:00.Kvalifikationer
För att söka tjänst hos oss behöver du:
• Erfarenhet av att arbeta inom hemtjänst och/eller arbetat natt i hemtjänst.
• Körkort B
• Att du har fyllt 18 år
Vi ser gärna att du som söker har omvårdnadsutbildning men det är inget krav.
Vi söker dig som är ansvarstagande och som på ett självständigt vis tar dig an dina arbetsuppgifter, samt som strukturerar upp och slutföra dessa på ett effektivt och professionellt sätt. Vi ser det även som viktigt att du har en god samarbetsförmåga för att tillsammans med dina kollegor kunna skapa bästa möjliga omsorg för våra brukare. Vidare lägger vi stor vikt vid att du har lätt för att skapa förtroende i jobbrelaterade situationer, där du aktivt tar kontakt och vårdar relationer till brukare, kollegor och anhöriga.
Vi kommer att begära in ett utdrag ur belastningsregistret om du blir aktuell för anställning. Utdrag gör du enkelt på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/digitalt-registerutdrag/
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden, så skicka din ansökan redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
I den här rekryteringen vill vi inte att du skickar in personligt brev. Du kommer i stället få besvara ett antal enkätfrågor i samband med att du skickar in din ansökan.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25/240". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Partille kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Anna Liljeblad - för frågor om rekryteringen 031-392 21 68 Jobbnummer
9456602