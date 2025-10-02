Nattuggla som älskar lugna nätter och barn? Vi har jobbet för dig!
2025-10-02
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Vi söker personliga assistenter som vill arbeta natt hos en ett år gammal pojke med trakeostomi i Luleå. Som assistent i det här uppdraget erbjuds du ett givande arbete med en aktiv och nyfiken pojke. Familjen består av pojken, hans mamma, pappa och deras hund - en fransk bulldog. De bor i en villa där det finns goda förutsättningar för en trivsam arbetsmiljö för er som assistenter. Som assistent kommer du alltid att arbeta i pojkens närhet - både i hemmet men även när familjen gör utflykter och resor. Pojkens behov förutsätter tillsyn och insatser dygnet runt. Då han andas genom en trakealkanyl kommer ni alltid att arbeta två assistenter med uppdragsgivaren för att säkerställa att hans andning fungerar korrekt. En central del av arbetet är att förebygga stopp i kanylen genom att regelbundet ta bort slem/saliv med en slang (sugkateter) och ge slemlösande inhalationer. Pojken har även en sond i magen som han matas med stundvis utöver nappflaska. Pojken är i övrigt en frisk och levnadsglad bebis som gillar att leka, åka barnvagn och sitta i famnen.
Om Novum Assistans Som en del av Novum Assistans är du delaktig som medarbetare genom regelbundna arbetsplatsträffar där utveckling av uppdragen. Vi som assistansbolag skapar förutsättningar för de uppgifter som assistansen kräver, i fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget. Du som assistent får därmed möjlighet till personlig utveckling både som individ och i din yrkesroll som personlig assistent.
Vem är du som sökande? Vi söker dig som har en personlig lämplighet för uppdraget. För oss betyder det att du är ansvarsfull, omhändertagande, empatisk och lyhörd. Vi ser att du som sökande naturligtvis är barnkär, då vi ser att det är en grundläggande egenskap för att trivas i det här uppdraget. Det är viktigt att du både är punktlig och kan passa tider men även flexibel för att ibland kunna hoppa in för att täcka luckor i bemanningen. Som person trivs du med att ta initiativ, både självständigt och i samspel med andra i grupp. Du har en naturlig känsla för innebörden av att arbeta i någon annans hem och på ett ödmjukt sätt respekterar hemmamiljön i din roll som assistent.
Övriga krav på dig som assistent i detta uppdrag:
Du är icke-rökare.
Du har obehindrad svenska i tal och skrift.
Personkemin och samspelet mellan dig som assistent, uppdragsgivaren och hans anhöriga är avgörande för kvaliteten och upplevelsen av arbetet.
Novum som arbetsgivare säkerställer att du som nyanställd erhåller betald teoretisk och praktisk introduktion i arbetsuppgifterna. Introduktion och utbildning kommer tillhandahållas av sjukhuspersonal med specialistkompetens inom trakeostomi.
Om anställningen Vi tillämpar anställningsformen timanställning inledningsvis, därefter kan fast schemarad erbjudas efter fullgjord introduktion (viss tid så länge uppdraget varar). Du erbjuds fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal (Fremia-Kommunal: Personlig Assistans). Uppdraget beräknas pågå i ungefär 2-3 år då pojken därefter förväntas växa ur sitt tillstånd
I samband med anställningen försöker vi tillgodose önskemål kring arbetstider, men vi kommer i första hand prioritera dig som kan arbeta del av- eller hela din anställningsgrad natt.
Arbetstiderna är huvudsakligen förlagda till 22-08 men kan variera med enstaka timmar.
Om rekryteringen Urvalsprocessen sker löpande och mer information om uppdraget fås vid en eventuell intervju. Tillträde sker enligt överenskommelse. För anställning hos Novum Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.
