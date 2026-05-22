Nattsjuksköterska till Vårdavdelning Kärlkirurgi
Är du utbildad sjuksköterska och vill öka och bredda din kompetens inom kärlkirurgi? Vi söker nu dig som vill arbeta med vårt glada och välkomnande nattgäng på vårdavdelning kärlkirurgi!
Du erbjuds
möjligheten till att arbeta med högspecialiserad vård på ett av Europas största universitetssjukhus
introduktionsutbildning, utbildning inom Kärlkirurgi samt fyra veckors inskolning
Internutbildning sker löpande med föreläsningar inom området
kompetensutveckling enligt kompetensstegen
dubbel natt-ob och kvarstannandebonus som innebär 40 timmar extra i tidsbanken, som kan tas ut i ledighet eller pengar, om man arbetar mer än ett år
att gå utbildning: "Omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk/endovaskulär behandling", 7,5 Hp, Malmö Högskola
Selvklart får du också ta del av samtliga generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder.
Hos oss på vårdavdelning kärlkirurgi vårdas patienter som genomgår olika kärlkirurgiska ingrepp, både öppen kirurgi och endovaskulär behandling. Vi arbetar med en intressant patientgrupp, med många olika diagnoser. Här kan du lära dig mycket! Vår avdelning har en stabil bemanning med nattsjuksköterskor.
Avdelningen har 15 vårdplatser. Det är tre sjuksköterskor som tar hand om ca 5 patienter var, vissa pass är det två sjuksköterskor och en undersköterska. Du kommer enbart att arbeta natt, tjänsten innebär även helgtjänstgöring. Vi har individuell schemaläggning där du kan önska hur du vill arbeta. Här tillämpas även storhelgs-schema som ger alla en chans att planera för en längre tid framåt. Dag och kväll är det andra sjuksköterskor som arbetar.
Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för den direkta omvårdnaden av patienterna före och efter operation. Dina arbetsuppgifter består av pre- och postoperativ vård, men det är även viktigt att du tar ansvar för ditt eget arbete och är intresserad av förändringsarbete. Vi arbetar för att patienterna får en god och säker omvårdnad.
Tjänsten är på 100% natt. Det finns även möjlighet att arbeta deltid.
Vi söker dig som
känner dig trygg i din yrkesroll, har en positiv grundinställning och vill bidra med din kunskap och entusiasm
planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar
är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
har förmåga att arbeta i ett högt tempo och ta snabba beslut och samtidigt sprida trygghet till patienterna, det sätter vi stort värde på
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt samt kan leda arbetet i din grupp.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper vid denna rekrytering.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet av kirurgisk omvårdnad
Meriterande:
Erfarenhet av nattarbete
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så skicka in din ansökan redan dag!
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Tema Hjärta, Kärl och Neuro
Tema Hjärta, Kärl och Neuro erbjuder vård till patienter med kardiovaskulära eller neurologiska sjukdomar.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm
9922439