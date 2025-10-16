Nattsjuksköterska till postoperativ övervakningsavdelning
UroMedical Stockholm AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2025-10-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd

UroMedical Stockholm bedriver en bred urologisk verksamhet med högkvalitativa utredningar, behandlingar och operationer.
Vi söker en sjuksköterska till vår postoperativa övervakningsavdelning för omhändertagande av nyopererade avdelningsklara urolog patienter.
Om dig
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet samt behörighet att verka inom svensk sjukvård. Det är meriterande om du har erfarenhet från postoperativt arbete och-eller från arbete med nyopererade urologpatienter på vårdavdelning.
Du är duktig på att planera och organisera ditt arbete. Du är noggrann, trygg och har förmåga att prioritera i akuta situationer.
Du värdesätter ett arbete som präglas av eget ansvar, delaktighet och gott samarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
E-post: anna-karin.hammarlund@uromedical.se Arbetsgivare UroMedical Stockholm AB
(org.nr 559118-3149) Kontakt
Enhetschef
Anna-Karin Hammarlund anna-karin.hammarlund@uromedical.se 0858710137 Jobbnummer
9559871