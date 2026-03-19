Nattsjuksköterska till Ortopedi/Avdelning 15, Sollefteå
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Länssjukvård somatik samordnar länssjukvården för den specialiserade somatiska vården i Region Västernorrland. Området somatik består av elva länssjukvårdsverksamheter. Länssjukvårdsverksamheterna bedrivs vid tre sjukhus, Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik och ett antal mottagningar förlagda till flera orter i länet. Området har cirka 2 400 anställda.
Ortopedavdelning 15 är enheten för planerad ortopedi, där vårdas patienter som skall opereras med höft-knä-och axelproteser. Ingen akut verksamhet bedrivs på avdelningen som är öppen söndag kväll till fredag eftermiddag. Vi som arbetar här är ca 23 medarbetare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinsk sekreterare och operationskoordinatorer i nära samarbete med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och ortopedläkare.
Nu söker vi en nattsjuksköterska till vår verksamhet. Tjänsten avser en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vissa dag- och kvällspass är möjligt.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska vid avdelning 15 arbetar du med omhändertagande av verksamhetens patienter. Vårt mål är att alltid utgå från patientens behov och vi har ett patientnära teamarbete där arbetsuppgifterna är integrerade och medarbetarna kompletterar varandra.
På avdelningen arbetar vi med individuella scheman där varje medarbetare lägger in sina önskemål i 8 veckors perioder. Hos oss kommer du få en individanpassad inskolning och vi tillämpar kompetenstrappa som ger löneutvecklingsmöjligheter. Vi ger också möjlighet till friskvård. Det du får tillbaka är en bra arbetsmiljö med glada och erfarna kollegor, i en driven och trygg grupp, där vi delar med oss av våra kunskaper och stöttar varandra. Du välkomnas till en arbetsplats med struktur, ordning och reda och där rutiner finns på plats.
Genom vårt förbättringsarbete har du möjligheten att påverka och utveckla din arbetsplats.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Stabil
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Flexibel
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:060". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Heico Basten +4662019195 Jobbnummer
9807516