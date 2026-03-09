Nattsjuksköterska till ortopedavdelning 15, Södersjukhuset!
2026-03-09
Hej du legitimerade sjuksköterska, om du vill arbeta natt med ett härligt gäng i nya fräscha lokaler och fantastisk utsikt över Årstaviken är avd 15 rätt plats för dig.
Du kommer att arbeta på fast rullande schema om 7 nattpass per 3 veckors period, 74,33%. På natten får du dubbelt natt ob-tillägg.
Avdelning 15 är en ortopedisk akutvårdsavdelning med 24 rymliga, moderna och ergonomiska enkelrum med tillhörande toalett och dusch.
Vi arbetar med nya arbetssätt, för och tillsammans med både personal och patienter då vår nybyggda avdelning ger oss nya möjligheter och smarta lösningar. Vi är en akutvårdsavdelning med direktintag från akuten dygnet runt. Vår ortopediska huvudinriktning är patienter med rygg- och nervsmärta samt skador i de övre extremiteterna.
Hos oss vill vi arbeta aktivt med att utveckla teamarbete, patientinvolvering och personcentrerad vård.
Arbetsmiljö är i fokus och vi på Södersjukhuset värnar om våra medarbetares hälsa. Hos oss får du friskvårdsbidrag samt tillgång att träna i vårt hälsoteams fina lokal med möjlighet till grupp och individuell träning. Ett fint ute-gym finns också att nyttja på baksidan av SÖS.
Vi söker dig:
• som vill komma till en avdelning som är utvecklande för din yrkesprofession
• som värdesätter en individuellt anpassad introduktion med vana sjuksköterskekollegor
• som gillar att jobba inom akut sjukvård där tempot varierar men där struktur och ordning ligger till grund för god arbetsmiljö
• som vill trivas och känna sig trygg i en stabil arbetsgrupp
• som värdesätts utifrån sin individuella prestation
• som vill utveckla och påverka våra arbetssätt tillsammans på avdelningen
• som vill ha en chef och ledning som arbetar för ständiga förbättringar
Vi söker både erfarna och ny färdiga sjuksköterskor till vår avdelning
Välkommen att boka in en intervju hos mig så berättar jag mer!
Du hittar oss på Instagram: ortopeden_sos
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
