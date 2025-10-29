Nattsjuksköterska till Medicinkliniken avd 13/23, Sundsvall
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vi på internmedicinsk vårdavdelning söker nu en nattsjuksköterska till vårt team! Här arbetar vi i tvärprofessionella team där omtanke om patienten alltid är i fokus. Vi är måna om att du får arbeta med struktur, stöd och trygghet.
Hos oss får du arbeta i en dynamisk miljö med flera specialiteter: hematologi, nefrologi, gastroenterologi, endokrinologi och reumatologi. Kombinationen gör arbetet både varierande och utvecklande. Här får du möjlighet att berika dina kunskaper och samtidigt bidra till högkvalitativ vård för våra patienter.
Vi har flyttat in i nyrenoverade lokaler som är utformade för att möta både patienternas behov och ge personalen goda arbetsförutsättningar. Där arbetsmiljö och patientsäkerhet har stått i fokus under ombyggnationen. Du blir en del av ett engagerat team med bland annat ledningssjuksköterska, klinisk omvårdnadsledare, farmaceut, utskrivningssjuksköterska, samordnare och spindlar. Hos oss står samarbete, patientsäkerhet och kontinuerlig kompetensutveckling i centrum.
Vi erbjuder dig:
Individuellt anpassad introduktion, skräddarsydd utifrån dina erfarenheter
Möjlighet till utbildning genom KTC och interna utbildningar
Stöd av både erfarna och nya kollegor
Hospiteringsmöjlighet innan du bestämmer dig
Möjlighet att ansöka om flyttbidrag samt avbetalning av studielån
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
Tätt teamarbete med stödfunktioner, sjuksköterskor, undersköterskor och läkare.
Hantering av läkemedel och medicinteknisk utrustning
Omvårdnadsansvar och avancerad omvårdnad kopplat till dialys och cytostatika behandling efter interna utbildningar
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Flexibel
Samarbetsförmåga
Empatisk förmåga
Relationsskapande
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
