Nattsjuksköterska till Geriatriken på Kungsholmen
Stiftelsen Stockholms sjukhem / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
Var med och påverka framtidens sjukvård!
Geriatriken på Stockholms Sjukhem är en av de största geriatriska klinikerna i regionen med drygt 370 anställda medarbetare och drygt 7000 vårdtillfällen per år. Verksamheten erbjuder akutgeriatrisk vård och rehabilitering med intag dygnet runt och bedriver även kognitiv mottagning. Vården bedrivs i multiprofessionella team i nära samarbete mellan personal, patient och närstående. Hos oss är delaktighet, utveckling och kvalité fokusområden.
Om rollen
Att arbeta som nattsjuksköterska kräver ett bra och nära samarbete med kollegor. Arbetet är mycket självständigt även om vi på Stockholms Sjukhem värnar om teamarbetet med undersköterska och jourläkare. Tillsammans utför ni basal och specifik omvårdnad, förebygger risker och hanterar akuta situationer.
I ditt arbete möter du allmängeriatriska patienter med olika diagnoser så som frakturer, stroke och/eller infektioner. Du har alltid nära stöd i dina kollegor och chef men arbetets art bygger på att du ska kunna fatta egna beslut och agera självständigt om situationen kräver. På avdelningen finns medicintekniska och digitala hjälpmedel och läkare tillgänglig dygnet runt.
Är du vår nya kollega?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vill arbeta natt. Med fördel har du erfarenhet av sjukvård och gärna geriatrisk vård. Du är trygg och självständig i din profession och trivs med den variation som arbetet erbjuder i kombination med att du är lösningsorienterad i din natur. Ditt bemötande är mjukt och respektfullt och du har en förmåga att på ett naturligt sätt etablera en god relation till patient och närstående.Tjänsten är deltid ca 70%, arbetstidsmåttet är 32,2tim/vecka.
Vi erbjuder individuell lönesättning och tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde sker så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Mer information och ansökan
Har du ytterligare frågor om tjänsten så besvaras de av rekryterande chef Elisabet Föll, 08-122 816 06. Urvalet sker löpande.
Stockholms Sjukhem arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens för att främja att vi är en arbetsplats för alla. Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Vi erbjuder ett brett vårdutbud inom geriatrik, rehabilitering, palliativ vård och
äldreomsorg. Att bedriva sjukvård och äldreomsorg är ett stort samhällsansvar och som godkänd universitetssjukvårdsenhet arbetar vi ständigt med forskning, utveckling och utbildning. Hos oss arbetar du i en varm miljö som värdesätter det personliga bemötandet och kännetecknas av värdeorden engagemang, kunskap och omtanke. Ersättning
