Nattsjuksköterska till avdelning Onkologi 9, vikariat
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2026-07-16
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Vill du arbeta med cancervård i framkant i moderna lokaler på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna? Nu söker vi en sjuksköterska för ett sex månader långt nattvikariat till Onkologi 9, där du blir en del av ett engagerat team med hög kompetens och stort fokus på personcentrerad vård.
Du erbjuds
att ingå i en personalgrupp med hög kompetens och stark sammanhållning där vi stöttar och lär av varandra
en individuellt anpassad introduktion utifrån dina erfarenheter och verksamhetens behov
nära handledning av erfarna specialistsjuksköterskor inom onkologi
möjlighet att utveckla din kompetens inom avancerad onkologisk omvårdnad i det dagliga kliniska arbetet.
Självklart får du också ta del av samtliga generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder!Publiceringsdatum2026-07-16Om tjänsten
Onkologi 9 (tidigare Bäckenonkologen) på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna är en högspecialiserad vårdavdelning med inriktning mot gynekologisk, urologisk och kolorektal cancer. Här vårdar vi patienter med komplexa vårdbehov, bland annat i samband med cytostatika- och strålbehandling.
Vi är riksintag för trofoblasttumörer och tar emot patienter från hela landet, vilket ger en unik bredd och spets inom vårt område. Vår avdelning har 28 vårdplatser som är fullbelagda och arbetet är organiserat i sex vårdteam under dagpasset och sex vårdteam under kvällspasset.
Våra team består av sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar tätt tillsammans med läkare och övriga professioner. Vi har ett starkt fokus på helhetsomhändertagande där den psykosociala omvårdnaden är en självklar del av det dagliga arbetet.
Hos oss får du ett nära stöd av avdelningens erfarna specialistsjuksköterskor inom onkologi. De handleder och undervisar i avancerade omvårdnadsmoment direkt i det kliniska arbetet, vilket skapar goda möjligheter till utveckling och fördjupad kompetens.
Tjänsten är ett vikariat på sex månader med nattjänstgöring.
Vi söker dig som
känner intresse och nyfikenhet kring vad morgondagens cancervård har att erbjuda
tycker att samtalet och tid för "det lilla extra" är två nyckelord som stämmer in på dig
är prestigelös, har god samarbetsförmåga och att du är trygg med att fatta beslut på egen hand
är trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sina rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella samt förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, snabbt kan ändra synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar
har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslorKvalifikationerKvalifikationer
legitimerad sjuksköterska
erfarenhet av arbete inom slutenvård
erfarenhet av nattjänstgöring
Meriterande:
specialistutbildning inom onkologi
Om rekryteringsprocessen
Vill du lära känna oss bättre och är nyfiken på avdelningen, ta gärna kontakt med oss. Efter intervju erbjuder vi möjlighet att hospitera på avdelningen. Urval och intervjuer sker fortlöpande.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - tillsammans är vi karolinska!
Hälsningar Martina Ekspong och Gustav Forss, omvårdnadschefer på avdelning Onkologi 9.
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Tema Cancer
Tema Cancer är ett av de största områdena inom sjukhuset. Vi utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdomar.
Här kan du läsa mer om oss.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Cancer, ME Bäckencancer Kontakt
Vårdförbundet Karolinska vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se Jobbnummer
10004213