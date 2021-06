Nattsjuksköterska till avdelning bäckenkirurgi 8 i Solna - Region Stockholm - Sjuksköterskejobb i Solna

Prenumerera på nya jobb hos Region Stockholm

Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Solna2021-07-01Är du intresserad av att arbeta med högspecialiserad kirurgi i en öppen och stimulerande miljö? Då är du varmt välkommen att söka till oss på Bäckenkirurgi 8!2021-07-01På avdelning Bäckenkirurgi 8 vårdas patienter med gynekologisk eller kolorektal cancer som genomgår avancerad, högspecialiserad bäckenkirurgi. Majoriteten av patienterna som kommer till avdelningen är planerade, men vi har även akut intag. Vårdavdelningen har 20 vårdplatser och är en sjudygns verksamhet. En stor del av arbetet innefattar medicintekniska moment så som v- sond, dränage, epiduralbedövning och centrala infarter. Vi arbetar vi enligt ERAS programmet, som bidrar till att patienterna återhämtar sig bättre och att vårdtiden förkortas.Vi söker nu en sjuksköterska för tillsvidareanställning på heltid, natt, med tillträde enligt överenskommelse.Vi erbjuderSom ny sjuksköterska hos oss får du en introduktion på åtta veckor.Inom Tema cancer har vi ett mentorskapsprogram, vilket ger möjlighet för dig somvill utvecklas inom området och i din roll som sjuksköterska.Kompetensutveckling genom veckovisa föreläsningar på avdelningen.Möjlighet att gå handledarutbildning.Möjlighet att gå specialistutbildning.Läs mer om våra fina förmåner här.Som sjuksköterska leder, planerar och organiserar du den pre- och postoperativa omvårdnaden kring patienten i nära samarbete med undersköterska, läkare och hälsoprofessioner. Vårt mål är att du kontinuerligt ska kunna utvecklas i din roll som sjuksköterska, därför har vi stort fokus på lärande, lång introduktion och avsatt tid för individuell kompetensutveckling och utvecklingsarbete.För dig som är intresserad av tjänsten samt söker den finns möjlighet till hospitering. Vi uppmuntrar kommande medarbetare att komma och träffa blivande kollegor, se miljön och skapa sig en egen uppfattning av arbetsplatsen.Vi sökerVi söker dig som:är trygg i dig själv. Du kan anpassa dig till vad omgivningen kräver. Du reflekterar kring och strukturerar ditt arbete med bibehållet lugn.har lätt för att sätta dig in i andras situation. Du lyssnar, förstår och visar hänsyn.arbetar enligt en tydlig process. Du organiserar och planerar ditt arbete och slutför det som påbörjats samt håller deadlines.har god förståelse för hur man tar till sig kunskap. Du anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren.Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.KvalifikationerKrav:Legitimerad sjuksköterska med erfarenhet från akutsjukvård.Meriterande: Erfarenhet av kirurgisk vård.Varmt välkommen med din ansökan!För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:1. CV2. Övriga bilagor (bilagor bifogas i förekommande fall)Personligt brev (frivilligt)YrkeslegitimationProvanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.Kontroll av arbets- och uppehållstillstånd kommer att ske i samband med intervju.Inom Tema Cancer utreds, behandlas och vårdas patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt patienter som inte har cancer, det vill säga godartade tillstånd, bland annat inom urologi, endokrinologi, hematologi och koagulation.Tema Cancer är ett av de största av Karolinska Universitetssjukhusets teman och har ca 2000 medarbetare. Tema Cancer bedriver sin verksamhet huvudsakligen i Huddinge och Solna, men har även verksamhet på Danderyds sjukhus.Har du frågor kring rekryteringsprocessen? Kika gärna på vår hemsida där du hittar samlade frågor och svar om hur vi arbetar med rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/ Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!OBS: Vi kommunicerar främst med e-post från vårt rekryteringssystem. För att säkerställa att alla mejl kommer fram rekommenderar vi följande:när du får bekräftelsemejl på din ansökan, spara avsändaren som kontaktse över dina filterinställningar för skräpposthålla utkik i din skräppost.Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Sök tjänsten". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-07-16REGION STOCKHOLM5839956