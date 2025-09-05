Nattsjuksköterska till avdelning B165, öron-, näsa- och halskliniken
2025-09-05
Vill du vara en del av en klinik i framkant?
Öron-, näsa- och halskliniken (ÖNH) på universitetssjukhuset i Linköping söker nu en nattsjuksköterska till vår avdelning B165.
Vi söker dig som vill vara med på vår spännande utvecklingsresa mot framtidens vård och bidra till att ge våra patienter den bästa omvårdnaden.
En unik chans för dig som vill göra skillnad - på riktigt! Som en del av ÖNH-kliniken kommer du att arbeta på en klinik som är ledande inom högspecialiserad vård och forskning. Vi erbjuder inte bara en stimulerande arbetsmiljö, utan också kontinuerlig kompetensutveckling och möjlighet till karriärvägledning. Är du passionerad för omvårdnad och vill jobba med specialistvård? Då är det här din möjlighet!
Vårt erbjudande
• Kliniskt basår : En fördjupad introduktion under ett år, för dig som är ny i regionen eller i professionen.
• Flexibla arbetstider: Vi erbjuder önskeschema och strävar efter att du arbetar 2 helger av 5.
• Utbildning och karriärmöjligheter: Fortlöpande schemalagd utbildning samt möjlighet till betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom kirurgi eller specifik ÖNH-utbildning.
• Skräddarsydd introduktion: En grundlig introduktion på ca fyra veckor för att du ska känna dig trygg i din nya roll.
• Värdering av ditt arbete: Du får vara en del av ett team som arbetar tillsammans för att alltid leverera bästa möjliga vård och omsorg för våra patienter.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.
Vår avdelning B165 är en högspecialiserad enhet där vi vårdar patienter pre- och postoperativt i samband med öron-, näs- och halskirurgi. Här har vi också ett akut inflöde av patienter under kvällar, nätter och helger via vår jourmottagning. Hos oss får du möjlighet att vara med och påverka och vara en nyckelperson i patienternas återhämtning.
Som sjuksköterska på B165 har du ett ansvar för omvårdnaden och arbetar i nära samarbete med ett tvärprofessionellt team. Du fördelar och leder arbetet utifrån de behov som finns i varje situation och skapar ett positivt och tryggt klimat på arbetsplatsen. Du kommer också att vara delaktig i kontinuerlig förbättring av arbetsprocesser och vårdmetoder.
Arbetsgrupp
I vårt team arbetar sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, undersköterskor, läkare, dietister, logopeder och fysioterapeuter tillsammans för att skapa en helhetslösning för varje patient. Du får också stöd av koordinatorer, sociala samordnare och apotekare - allt för att ge bästa möjliga vård och trygghet för våra patienter.
Om dig
Vi söker en sjuksköterska med erfarenhet av arbete inom slutenvård, då detta är en central del av de arbetsuppgifter du kommer att utföra. Eftersom nattarbete ställer särskilda krav på självständighet och ansvarstagande, är erfarenhet från en sådan arbetsmiljö viktig för att säkerställa en hög kvalitet på omvårdnaden.
Det är meriterande om du har arbetat inom öron-, näs- och halsvård (ÖNH) eller kirurgisk omvårdnad, då dessa erfarenheter ger dig en god grund för att snabbt komma in i arbetet och möta de specifika utmaningarna på vår avdelning.
Tidsmässigt ser vi gärna att du har minst ett års erfarenhet från relevant vårdverksamhet för att vara aktuell för tjänsten.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
