Nattsjuksköterska till avd 1, Njurkliniken på Danderyds sjukhus
2025-08-15
Vår vision är att erbjuda våra patienter de bästa förutsättningar för ett rikt liv trots avancerad njursjukdom.
Som sjuksköterska hos oss får du en avgörande roll med möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom njurmedicin och bidra till den spännande utvecklingen av vår klinik och njurvård. Välkommen att bli en del av vårt härliga och kompetenta nattgäng på avdelning 1 njurmedicin!
Vårt anställningserbjudande
Njurkliniken vid Danderyds sjukhus utreder och behandlar patienter med olika njursjukdomar, från tidigt stadium till avancerad sjukdom där njurersättande behandling behövs för att kunna leva. Vår verksamhet präglas av god struktur, höga kvalitetsresultat och en ekonomi i balans och vi fortsätter utvecklas för att kunna erbjuda ännu bättre vård.
Vi är ger dig möjlighet att arbeta med kollegor med lång erfarenhet inom njurmedicin och i en klinik i ständig utveckling framåt. I den här tjänsten erbjuds du möjligheten att utveckla en fördjupad kompetens med fokus på den njurspecifika omvårdnaden i det akuta skedet med behov av inneliggande vård.
Vi tillhandahåller ett omfattande introduktionsprogram i olika block med en slutbedömning så att du kan känna dig trygg i ditt arbete och din fortsatta utveckling. För en fortsatt kompetensutveckling erbjuds både njurmedicinskt introduktions- som fortsättningsprogram enligt turordning. Din introduktion omfattar även utbildning i peritonealdialys (bukdialys) på vår Självdialysmottagning.
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris samt personalbostad vid behov. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns kvarstannandebonus, pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Publicering sdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
I din roll arbetar du med akut inneliggande vård när våra patienter drabbas av diverse akuta medicinska tillstånd, exempelvis infektioner, vätske- och elektrolytrubbningar, anemi eller rubbad syra-bas-balans. Många av våra patienter har avancerad njursjukdom och behandlas med antingen hemodialys eller peritonealdialys.
Slutenvårdsenheten har 18 vårdplatser där du ansvarar för omvårdnaden på natten där bemanningen är 2 sjuksköterskor och 2 undersköterskor, vilket möjliggör gott stöd av kollegor och teamarbete med tydliga arbetsrutiner. Förutom den generella medicinjouren finns även njurmedicinsk läkarjour tillgänglig jourtid för mer specifikt njurmedicinskt stöd.
På enheten finns flera stödfunktioner som iordningsställande farmaceut och en vårdsamordnare som ansvarar för vidare planering efter utskrivning.
I verksamhetsområdet där njurkliniken tillhör ingår bland annat även diabetes och endokrinologi, lungmedicin samt gastroenterologi och hepatologi. För att du ska få stora möjligheter till kompetensutveckling finns tydliga lärandemål inom våra specialiteter som ger dig möjligheten att erhålla specialiserade kunskaper inom medicinsk omvårdnad och avancera i sjuksköterskans kompetensstege.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska och där tidigare erfarenhet av njurmedicinsk vård är meriterande men inget krav. Vi ser gärna att du har arbetat inom akutsjukvård tidigare om du söker denna tjänst.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i din roll behöver du ha en bra förmåga att arbeta strukturerat och med ett realistiskt perspektiv på helheten så att du organiserar och prioriterar på ett effektivt sätt. Du kan lätt anpassa dig till ändrade omständigheter och håller dig motiverad och jobbfokuserad. I ditt bemötande av både patienter och kollegor inger du förtroende och visar respekt för andras åsikter och olikheter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare där helgtjänstgöring ingår.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
