Nattsjuksköterska till Åldrande Neurologi och Ortopedi
2025-09-24
Är du vår nya sjuksköterska? Med stark teamkänsla växer vi och gör skillnad.
Vi söker dig som vill vara med och bedriva högspecialiserad geriatrisk sjukvård i världsklass tillsammans med oss på Åldrande Neurologi och Ortopedi. Varmt välkommen att söka tjänsten och bli vår nya kollega!
Du erbjuds
en plats i vårt välkomnande interprofessionella team med högt i tak där vi värdesätter dig som individ
en individuellt anpassad introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter
högteknologiskt avancerade arbetsuppgifter där forskning alltid är i framkant
en arbetsplats med stort fokus på individuell kompetensutveckling.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Inom Åldrande Neurologi och Ortopedi vårdas geriatriska patienter. Vårt uppdrag är att ge fortsatt vård och behandling efter den akuta fasen i en stroke samt pre- och postoperativt vid höftfraktur. Vi initierarar även rehabilitering/mobilisering för våra patienter och har ett tätt samarbete med extern geriatrik för fortsatt rehabilitering.
Som sjuksköterska hos oss ansvarar du, tillsammans med undersköterska, för omvårdnaden av tilldelade patienter samt för sjuksköterskans medicinska uppgifter. Arbetet är varierande och inkluderar exempelvis centrala infarter, EDA, trakeostomi, PD-dialys, VAC-pump och dränage. Du kommer arbeta inom en hög vårdnivå med stort fokus på akutsjukvård för sköra äldre.
Vi är ett inkluderande team, där vi bekräftar varandra och tror på en arbetsmiljö där vi hjälper och stöttar i både arbete och utveckling.
Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid natt med tillträde enligt överenskommelse.
Vi söker dig som
har ett genuint intresse för omvårdnad och akutsjukvård för våra sköra äldre
trivs med att arbeta i team och bemöter människor med lyhördhet och respekt
ser glädje och möjligheter i att arbeta i framtidens sjukhus
har lätt för att anpassa dig till en föränderlig vardag. Vid behov ändrar du snabbt ditt synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Tidigare erfarenhet inom vård av äldre alternativt inom neurologi och/eller ortopedi.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Inflammation & Åldrande
Tema Inflammation och Åldrande omfattar internmedicinska specialiteter såsom endokrinologi och metabolism, njurmedicin, gastroenterologi och lungmedicin samt geriatrik, reumatologi, hud och venereologi.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-inflammation-och-aldrandeon/
