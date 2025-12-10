Nattsjuksköterska på medicinavdelning 1
Verksamhetsområde medicin
Välkommen till Lasarettet i Enköping - stor omtanke i litet format!
Hos oss arbetar cirka 700 engagerade kollegor i en miljö där nära samarbete och gemenskap är självklarheter. Vi finns i en expansiv region med smidiga pendlingsmöjligheter till Stockholm, Uppsala och Västerås. För dig som överväger att flytta för att bo nära ditt jobb så har Enköpingsregionen mycket att erbjuda. Lasarettet bedriver akut och planerad vård för cirka 72 000 invånare i Enköping, Håbo och Södra Heby och vi har även specialistuppdrag inom hela Uppsala län. Hos oss kan du göra skillnad - för patienterna och för verksamheten - i en arbetsmiljö där vi ständigt utvecklas tillsammans. Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen till Lasarettet i Enköping!
Vår verksamhet
Vill du arbeta med bred internmedicin och göra skillnad för patienter under dygnets mest stillsamma timmar? Vi söker nu en trygg och engagerad sjuksköterska till nattjänstgöring på medicinavdelning 1.
Medicinavdelning 1 har 24 vårdplatser med inriktning kardiologi. Vi vårdar patienter i behov av telemetriövervakning, men också patienter med andra medicinska diagnoser vilket leder till en bred kompetens inom allmän medicin.
Ditt uppdrag
Som nattsjuksköterska hos oss har du en central roll i patientens vård. Du ansvarar för att bedöma, planera och genomföra omvårdnadsinsatser i nära samarbete med undersköterska och jourläkare. Att jobba natt hos oss kräver hög självständighet, klinisk blick och en förmåga att prioritera när något akut uppstår. Som nattsjuksköterska hos oss innebär även viss tjänstgöring på Medicinavdelning 2, en internmedicinsk avdelning med inriktning mot stroke.Publiceringsdatum2025-12-10Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av internmedicin eller hjärtsjukvård. Vi ser gärna att du har jobbat som sjuksköterska något år då tjänsten innebär självständigt ansvar och förmåga att fatta beslut.
Din kompetens
Som person vill vi att du är noggrann, ansvarstagande och har en positiv inställning. Det är viktigt att du trivs med att arbeta strukturerat och effektivt och har förmåga att kunna växla arbetstempo när det behövs. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och vi värnar om en god arbetsmiljö och ett gott bemötande för patienter och kollegor.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten eller vår verksamhet är du välkommen att kontakta:
Avdelningschef medicinavdelning 1 Hanna Wettermark, 0171-41 85 22
Facklig representant Vårdförbundet via växel 0171-41 80 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval sker löpande och tillsättning av tjänsten kan komma att göras under ansökningstidens gång.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
