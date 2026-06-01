Nattsjuksköterska, Ortopedisk slutenvård, Avdelning 17/18 Falun
2026-06-01
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vi växer för att ge fler patienter ortopedisk vård i rätt tid. Nu öppnar vi ett nytt vårdteam inom ortopedisk slutenvård i Falun och söker sjuksköterskor som vill vara med och bygga framtidens ortopedi tillsammans med oss.
Hos oss får du arbeta i ett engagerat team där vi kombinerar god struktur med omtanke om både patienter och kollegor. Vi erbjuder en trygg introduktion, nära stöd av erfarna kollegor och kontinuerlig kompetensutveckling. Du blir del av ett sammanhang där förbättringsarbete och utveckling, lärande och samarbete står i centrum. Vi erbjuder:
Trygg och strukturerad introduktion med handledare/erfaren kollega
Kontinuerlig kompetensutveckling
Delaktighet i förbättringsarbete och utveckling av nya arbetssätt
Öppet arbetsklimat där vi värnar om både kvalitet och arbetsmiljö
Friskvårdsinsatser och kollegialt stöd i ett positivt arbetsklimat
Veckoarbetstiden är 32:15 timmar.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med pre- och postoperativ omvårdnad av patienter som genomgår ortopediska ingrepp.
Helhetsansvar för patienten under vårdtiden
Sårvård, smärtlindring och mobilisering
Förberedelse inför operation och uppföljning efter ingreppet
Läkemedelshantering
Patientsäkerhet, dokumentation och utvecklingsarbete i vardagen
Tvärprofessionellt samarbete med undersköterskor, läkare, fysioterapeuter m.fl. samt med andra vårdenheterKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Flytande svenska i tal och skrift
Yrkeserfarenhet från slutenvård
Yrkeserfarenhet av ortopediDina personliga egenskaper
Ansvarstagande och lojal
Kommunikativ och samarbetsvillig
Innovativ och nyfiken
Flexibel och tycker om att arbeta i ett varierat tempo
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:495". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Jenny Filipsson jenny.filipsson@regiondalarna.se 023-490855
