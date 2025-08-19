Nattsjuksköterska med möjlighet till rotation till ortopedisk vårdavdelning
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2025-08-19
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Vill du jobba heltid men bara arbeta 32h/vecka? Vi kan nu erbjuda en nattjänst med fördelaktigt nattavtal.
Söker du nya utmaningar och vill jobba som sjuksköterska inom ortopedisk vård som ligger i framkant - sök till oss på Ortopedkliniken! Välkommen till en rolig, lärorik och varierad arbetsplats med en fantastisk arbetsgrupp där gemenskap, skratt och engagemang är en självklar del av vardagen!Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
På Ortopedavdelningen har du stor variation i dina arbetsuppgifter eftersom du jobbar med både elektiv- och akutsjukvård. I dina arbetsuppgifter ingår förutom omvårdnad bland annat läkemedelshantering-smärtlindring, antibiotikabehandling, pre- och postoperativ vård. Eftersom vi jobbar med både planerad och akut sjukvård får du en givande blandning av både kortare och längre kontakter med patienter
Den akuta patienten har varierade diagnoser, främst frakturer i rörelseapparaten. Vi vårdar ofta multisjuka patienter i olika åldrar. Den elektiva patienten är främst den som opereras med höft- och knäprotes eller ryggoperationer. Patienterna kommer hemifrån och skrivs oftast ut en till två dagar efter operationen, vilket kräver ett strukturerat arbetssätt med korta vårdtider.
Hos oss hanterar du som sjuksköterska många vårdtekniska moment, vilket ger dig en stabil grund att stå på och en bred erfarenhet.
Som sjuksköterska på natten eller på rotation till dag/kväll så leder du omvårdnadsteamet och ansvarar för att patienterna får vård utifrån sina specifika behov.
Vi arbetar aktivt för att stärka den ortopediska omvårdnaden och skapa en attraktiv arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas och ser därför fördelar med rotation. På avdelningen har vi nästan varje vecka någon form av internutbildning och vi erbjuder regelbunden fortbildning och uppmuntrar nya idéer för att du ska kunna fördjupa dig inom olika områden och bidra till din och verksamhetens utveckling. På avdelningen har vi också olika stödfunktioner för att hantera olika utmaningar i arbetet och säkerställa en hög patientsäkerhet och omvårdnadskompetens.
Om arbetsplatsen
Ortopedkliniken i Västmanland ansvarar för den ortopediska vården inom hela länet. All akutvård och större planerad kirurgi sker vid Västmanlands sjukhus i Västerås, medan planerad dagkirurgi oftast genomförs vid Västmanlands sjukhus i Köping. På Västmanlands sjukhus i Västerås har vi en mottagning, en rehabenhet och en vårdavdelning. I Sala finns en enhet för planerad ortopedi.
För oss är det tvärprofessionella samarbetet viktigt, och vi strävar efter att göra våra patienter delaktiga i sin vård. Vi är ett engagerat team som levererar högspecialiserad ortopedi enligt framtidens vård och arbetar för att vår arbetsplats ska bli ett föredöme inom offentlig sjukvård.
Vi är en sammansvetsad grupp såväl på natten som på dagen som hjälper varandra, och även om vi är många som jobbar känner vi oss sedda och uppskattade. Vi ger dig möjligheten att utvecklas i din roll samtidigt som vi erbjuder ett varmt och stöttande arbetsklimat. Eftersom vi har utbildningsverksamhet är vi vana vid att introducera ny personal och välkomnar alltid nya kollegor med öppna armar.
Är du nyfiken på hur det är att arbeta hos oss? Vi tar gärna emot dig för auskultation. Ta kontakt med oss så planerar vi in ett passande tillfälle.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper i svenska. Vi ser det som en fördel om du har goda medicinska och medicintekniska kunskaper samt erfarenhet av ortopedi. Vidare är det meriterande med några års erfarenhet som sjuksköterska och är bekant med journalystemet Cosmic.
Som person är du glad och positiv och tycker om att ge av dig själv. Du är trygg i din roll och har självinsikt. Du ansvarar för dina arbetsuppgifter genom att planera, organisera samt prioritera på ett effektivt sätt. I ditt bemötande är du uppmärksam och tillmötesgående. Du arbetar bra med andra människor, relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du lätt för att anpassa dig till nya omständigheter och kommer ofta med idéer och förslag i arbetsrelaterade frågor. Vågar ta initiativ och uppnår resultat. Du har även förmågan att behålla ditt lugn i pressade situationer.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, nattjänstgöring eller rotation till dag/kväll och varannan helg.
Du som arbetar ständig natt får ett heltidsmått på 32 timmar per vecka vid anställning på heltid.
Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2 september 2025
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Bifoga relevanta intyg och betygshandlingar med din ansökan.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet.
Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är.
Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Förtroendevald Vårdförbundet
Evelina Rosenqvist evelina.rosenqvist@regionvastmanland.se Jobbnummer
9464005