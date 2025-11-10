Nattsjuksköterska, Capio Geriatrik Dalen, avdelning 42
Capio Geriatrik Dalen är beläget i vackra Enskededalen med närhet till tunnelbana vid Blåsut eller buss precis utanför sjukhuset.
Sjukhuset erbjuder totalt 160 vårdplatser, fördelade på sju avdelningar med 18-24 vårdplatser per avdelning. I våra välutrustade lokaler med goda kommunikationer bedrivs modern geriatrik med fokus på kvalitet och patientsäkerhet. Vi använder digitala lösningar som journalsystemet TakeCare, dokumentationsstödet Frisq samt PNA- och MTA-utrustning, där överföring sker automatiskt, för att underlätta vårdarbetet.
Avdelning 42 är en allmängeriatrisk avdelning med 21-24 vårdplatser, inklusive åtta enkla salar. Vi är specialiserade på geriatrisk utredning, behandling och omvårdnad, med vanliga diagnoser som infektioner, hjärt- och kärlsjukdomar, njursvikt, KOL och diabetes.
Din roll
Som nattsjuksköterska på avdelning 42 arbetar du nära patienten tillsammans med undersköterskan i ditt team. Tillsammans utgör ni en viktig del av vården genom att involvera patienten, bevaka dennes intressen och bidra till trygghet och kontinuitet under natten. I det sedvanliga sjuksköterskearbetet ingår bland annat omvårdnad i samarbete med undersköterskan och läkemedelshantering. För att underlätta arbetet använder vi slutenvårdsdos.
Medicintekniska arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Sättning och skötsel av perifera och centrala infarter
Katetersättning och -hantering
Blodtransfusioner
Antibiotikaadministrering
Vi erbjuder
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Närvarande och engagerade chefer
Signingbonus på 15 000 kr (utbetalas vid första löneutbetalningen)
Garanterad lönenivå efter 12 månaders anställning
Kvarstannandebonus: 1 veckas komptid per år
Individuell lönesättning
Individanpassad inskolning
Kompetensutveckling: Interna och externa utbildningar, föreläsningar och tillgång till digitala utbildningar via Capio Academy
Friskvårdsbidrag: 3 000 kr/år - gäller för träning, avkoppling och kostrådgivning
Tillgång till gym dygnet runt (500 kr/år via friskvårdsbidrag) samt fria gruppträningspass varje vecka
Fri sjukvård: Ersättning för sjukvårdskostnader upp till högkostnadsskyddet
Trygg anställning med kollektivavtal och försäkringar
Personalparkering till reducerad kostnad
Fruktkorg två gånger i veckan
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning (6 månaders provanställning tillämpas)
Arbetstid: Nattjänst, heltidsmått 32,33 h/vecka
Omfattning: Deltid, 75,78 %
Lön: Månadslön med individuell lönesättning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Individanpassad inskolning
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst ett års erfarenhet och som känner dig trygg i din yrkesroll. Som person är du ansvarstagande, prestigelös och trivs med att arbeta i team.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom geriatrik eller liknande verksamhet
Specialistutbildning
Vana att arbeta i journalsystemet TakeCare
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Det finns även möjlighet att hospitera innan du bestämmer dig.
Välkommen med din ansökan!
Tycker du att detta låter som rätt tjänst för dig? Skicka in din ansökan till oss på avdelning 42!
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Vid frågor kontakta: Rabar Ali, enhetschef rabar.ali@capio.se
| 072-376 81 40
