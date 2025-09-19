Nattsekreterare till Barnakuten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
2025-09-19
Är du en erfaren medicinsk sekreterare som trivs du bäst när du är i händelsernas centrum? Vill du ha en fartfylld arbetsmiljö där du får ta ansvar och kan utvecklas? Då kan du vara den nattsekreterare vi söker till på Barnakuten!
Du erbjuds
ett stimulerande och omväxlande arbete
att ingå i ett team med hög kompetens och fin sammanhållning där alla stöttar varandra
möjlighet att vara med och påverka samt engagera dig i verksamhetens utveckling
ett nära och givande samarbete med andra yrkeskategorier.
Publiceringsdatum2025-09-19Om tjänsten
I Verksamhetsområde Vårdadministration samlar vi sjukhusets alla vårdadministrativa resurser under Stab Produktion. Vår verksamhet består av cirka 600 medicinska sekreterare, administratörer och chefsassistenter.
På Barnakuten i Solna blir du en central del av verksamheten där du arbetar sida vid sida med läkare och omvårdnadspersonal. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att ansvara för fakturor, akutliggaren och andra förekommande arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov. Du har telefonkontakt både internt och externt samt patient- och anhörigkontakt. Arbetet innefattar journalskrivning i Take Care, remisshantering, utskrift av brev och intyg samt DRG-registrering och åtgärdsklassificering.
Du arbetar på ett rullande 4-veckorsschema och din veckoarbetstid är 32:20 h.
Vi söker dig som
är en flexibel och lösningsorienterad person som ser till helheten
tycker om att skriva journaler och att arbeta i händelsernas centrum
är trygg i din roll och kan arbeta självständigt
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt
KvalifikationerKvalifikationer
Medicinsk sekreterarutbildning med några års erfarenhet av yrket
Goda kunskaper och erfarenhet av journalsystemet Take Care
Erfarenhet av DRG i öppenvård
Goda kunskaper i svenska språket, medicinsk terminologi samt engelska
Meriterande:
Kassavana i Take Care
Erfarenhet av att arbeta natt.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
