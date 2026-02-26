Nattreceptionist till The Wood Hotel by Elite (Sommar)
2026-02-26
Vi hälsar dig välkommen! Vi söker dig som vill arbeta natt i vår hotellreception som med passion, inspiration och omtanke för våra gäster, planeten och kollegor vill jobba på ett av världens mest hållbara hotell - The Wood Hotel by Elite. Vi söker nu efter dig som vill vara med på vår resa att bli största besöksmålet i Norra Sverige.Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
I denna roll kommer du att arbeta som nattreceptionist i vår hotellreception.
Som receptionist ansvarar du för att ge gästen bästa möjliga service och brinner för mötet mellan människor. Du kommer att arbeta i ett engagerat serviceteam i hotellets kärna och därmed få glädjen att vara våra gästers första kontakt och intryck av hotellet samtidigt som det är du som bär ansvaret för känslan när gästerna lämnar oss. Som receptionist har du en hög känsla för service och kvalitet samt ett starkt intresse till merförsäljning. Du ska motiveras av att vända utmaningar till möjligheter - ingen dag på ett hotell är den andra lik.
Vi söker dig som gärna har erfarenhet av liknande arbete sedan tidigare. I arbetet som receptionist ingår att ta emot gäster med stor glädje och hög servicenivå. Du trivs att arbeta med gäster, hitta lösningar och ge den allra bästa servicen så att alla våra gäster ska vara nöjda och vilja komma tillbaka till oss.
Du behöver ha viljan till att ha många bollar i luften samtidigt som din service ut till gäst alltid ska prioriteras och hålla en hög nivå. på vårt hotell tar vi hand om gästerna och ser till att de får en fantastisk upplevelse hos oss.
Kvalifikationer och personlighet
Som person är du ansvarstagande, engagerad, positiv och strukturerad. Du visar på passion, inspiration och omtanke i ditt sätt att vara. Vidare har du god förmåga att kunna prioritera även under stressiga arbetsförhållanden. Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift är en förutsättning, ytterligare språk är meriterade. Du är lösningsorienterad och kreativ, social och duktig på att kommunicera och samarbeta. Vi vill arbeta med dig som är prestigelös, kan ge och ta feedback, du är en lagspelare som ser på jobbet med både ödmjukhet och glädje. Vi vill kontinuerligt utvecklas och hoppas att du vill vara med och tillsammans med oss driva hotellet framåt. Vi främjar mångfald, jämställdhet och personlig utveckling, vilket skapar en inkluderande och stödjande arbetskultur.
Om The Wood Hotel By Elite Den 14e oktober 2021 öppnade vi upp The Wood Hotel i en av världens högsta träbyggnader. I det 20 våningar höga trähuset har vi 205 moderna hotellrum, en stor kongresslokal för upp till 1200 personer, ett flertal konferens- och mötesrum, tre restauranger, samt skybar med takterrass och ett VANA spa med spektakulär panoramavy. Hotellsatsningen är i topp som en av de mest hållbara hotellbyggnationerna som genomförts i norden. Närheten till naturen, den detaljrika arkitekturen och alla de unika upplevelser som erbjuds gör hotellet till en helt egen reseanledning och porten till en helt ny destination för både nationella men även internationella gäster. The Wood Hotel är ett signaturhotell i en tidlös och stilren design, vårt signum "Less is More" skall inte bara genomsyra hotellets visuella identitet, utan även hela kundresan, verksamheten och den hotellupplevelse gästerna möter redan vid dörren. Hotellet berättar en historia i sina detaljer, i alla de upplevelser som gästerna intar med sina sinnen, med de människor som redan finns i hotellet, men även de som kommer som gäster och besökare. Ledorden är passion, inspiration och omtanke och bygger på den vision vi har att bidra till att göra den samtida gästens vardag både enklare och bättre.
Praktikaliteter:
Arbetstider: 21:30-07:30. Jobb 7 dagar, ledig 7 dagar. Måndag - söndag.
Behov: Sommar extra
Ålder: Du behöver vara över 20 år
Omfattning: Timanställning
Start: Enligt överenskommelse med upplärningstid.
Behov: v.22 - v.35 Varannan vecka samt upplärning.
Lön: Enligt avtal
För frågor om tjänsten kontakta: Wilma Djärv, wilma.djarv@woodhotel.se
Sista dag att ansöka är Urval kommer ske löpande, vi rekommenderar därför att du inte väntar med din ansökan!
Vi ser framemot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
Detta är ett deltidsjobb.
Elite Hotels Of Sweden AB
931 32 SKELLEFTEÅ
