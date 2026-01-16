Nattreceptionist sökes till hotell i Karlskrona
2026-01-16
Vi söker en ansvarstagande och serviceinriktad nattreceptionist till hotellverksamhet. Tjänsten passar dig som trivs med nattarbete och som har förmåga att arbeta självständigt med stort ansvar.
Som nattreceptionist är du hotellets främsta kontaktperson under nattens timmar och ansvarar för att gästerna får ett professionellt bemötande samt en trygg och välfungerande vistelse.

Dina arbetsuppgifter
* In- och utcheckning av gäster
* Hantering av betalningar och kassaredovisning
* Bokningshantering
* Besvara telefon och e-post
* Utföra administrativa arbetsuppgifter
* Säkerställa att brand- och säkerhetsrutiner följs
* Hantera gästärenden och oförutsedda situationer under natten
Arbetet sker nattetid samt helger.
Vem är du
Vi söker dig som är trygg i dig själv och trivs med att arbeta natt. Du är serviceinriktad, lösningsorienterad och har förmågan att behålla lugnet även i pressade situationer.
* Du har förmågan att ge bra service
* Förmåga att arbeta självständigt och fatta snabba beslut
* Du är driven, lyhörd och flexibel
* Lösningsorienterad och tar eget ansvar
* Trygg med att arbeta ensam
* Positiv till nattarbete
* Bekväm med datorer och digitala system Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* Erfarenhet från hotellbranschen, gärna som receptionist eller liknande roll
* Alternativt erfarenhet från andra serviceyrken
* Utbildning inom hotell och turism är meriterande
* God datorvana och erfarenhet av digitala system
* Meriterande kunskaper i bokningssystem såsom Mews, Opera Cloud, Hotsoft, HMS eller liknande
* God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift (ytterligare språk är meriterande
* Du är ostraffad
Låter detta som rätt roll för dig?
Om du trivs i en nattlig miljö och har ett genuint intresse för service och ansvar är du varmt välkommen att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Urval sker löpande.
Top Solution är ett entreprenadföretag inom hotell och nattreception.

Ersättning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Top Solution Security Sverige AB (org.nr 556826-1019)
Top Solution

Jobbnummer
