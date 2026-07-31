Nattreceptionist sökes till Hotell Continental du Sud - 75 %
Hotell Continental i Ystad AB / Receptionistjobb / Ystad Visa alla receptionistjobb i Ystad
2026-07-31
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Är du en nattuggla med ett öga för detaljer och en passion för service? Då kan vi ha drömjobbet för dig! Vi söker en ny lysande stjärna som vill vara med och skapa minnesvärda upplevelser i receptionen på Hotell Continental du Sud.
Välkommen till Hotell Continental du Sud
Sveriges äldsta hotell har fått nytt liv – en plats där anrik historia möter modern elegans. Mitt i centrala Ystad välkomnar vi våra gäster till en unik hotellupplevelse präglad av värme, personlighet och genuin omtanke.
Hotellet har 52 unika rum, alla med sin egen historia. Brasserie du Sud är hotellets hjärta – en levande mötesplats för smakupplevelser, gemenskap och minnesvärda stunder. Här finns även mötesrum och galleri, vilket gör hotellet till en inspirerande plats för både övernattningar, möten och evenemang.
Hos oss är varje gäst unik, och vårt mål är att alla ska känna sig sedda, välkomna och väl omhändertagna.
Bli navet i vår nattliga värld
Du är inte bara en del av teamet – du är hjärtat i vår nattliga verksamhet. Du sätter tonen för gästernas upplevelse, säger godnatt med ett leende och välkomnar en ny dag med energi och omtanke.
Din roll är avgörande för att våra gäster ska känna sig trygga, välkomna och omhändertagna, oavsett tid på dygnet. Eftersom du arbetar större delen av natten på egen hand behöver du vara trygg i dig själv, ansvarstagande och bekväm med att fatta självständiga beslut. Du är den som ser till att allt är i sin ordning medan staden sover.
Dina arbetsuppgifter och superkrafter
• Självständig och ansvarstagande: Du tar ansvar, behåller lugnet och hittar lösningar när oväntade situationer uppstår.
• Professionell in- och utcheckning: Du ger varje gäst ett varmt och personligt bemötande.
• Förberedelser och möblering: Du ser till att våra mötesrum och gemensamma ytor är välkomnande och redo inför kommande arrangemang.
• Förberedelse av frukostbuffén: Du ser till att frukostbuffén dukas fram och är välkomnande för våra morgongäster.
• Servering och gästservice: Du hjälper våra gäster och serverar dryck med professionalism och känsla för service.
• Rena och välkomnande miljöer: Med ditt öga för detaljer ser du till att hotellets ytor håller högsta standard.
• Trygghet och säkerhet: Du genomför säkerhetskontroller och ser till att hotellets brand- och säkerhetsrutiner följs.
• Administrativ precision: Du hanterar nattens administrativa uppgifter noggrant och effektivt.
Ditt nattliga äventyr börjar här
Tjänsten innebär nattarbete enligt ett schema där du arbetar sju nätter följt av sju lediga dagar. Arbetet är förlagt till både vardagar och helger.
Vi ser gärna att du:
• Har tidigare erfarenhet av hotell, reception eller annat serviceyrke.
• Är van vid att arbeta självständigt och fatta egna beslut.
• Är trygg, lösningsorienterad och har ett professionellt bemötande.
• Talar svenska och engelska obehindrat. Ytterligare språk är meriterande.
• Har erfarenhet av hotellbokningssystemet Visbook – det är meriterande men inget krav.
• Är över 20 år och har möjlighet att börja enligt överenskommelse.
Lön och anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Är det dig vi söker?
Skicka in din ansökan och bli en del av teamet på Hotell Continental du Sud – en arbetsplats där historia, personlighet och service möts.
Vi genomför intervjuer och rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan redan i dag.
Skicka din ansökan till nadia@hotellcontinental.se
och berätta varför just DU är vår nästa receptionstalang! Tjänsten tillsätts löpande så vänta inte med din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: nadia@hotellcontinental.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Continental I Ystad AB
(org.nr 556532-2202), https://hotellcontinental.se
Hamngatan 13 (visa karta
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271 43 YSTAD Arbetsplats
Hotell Continental Jobbnummer
10016855