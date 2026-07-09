Nattreceptionist sökes till fast tjänst i Kista
RA Hospitality i Göteborg AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
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Är du en nattuggla som älskar hotellbranschen, service i världsklass och vill ha en trygg, fast tjänst med ett rullande schema? Vi söker nu en engagerad nattreceptionist för en fast placering hos vår attraktiva hotellkund i Kista. Du blir anställd direkt av oss på RA Hospitality och arbetar som en viktig ambassadör på plats hos kunden.Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Som nattreceptionist har du ett helhetsansvar för hotellet under dygnets tystare timmar. Dina arbetsuppgifter inkluderar in- och utcheckning av gäster, administration i bokningssystemet, lättare städning/förberedelser samt att upprätthålla en hög säkerhets- och servicenivå.
Arbetet i receptionen sker självständigt, men du är aldrig helt ensam då det alltid finns en vakt på plats på hotellet för din och gästernas trygghet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning (fast tjänst) hos RA Hospitality med inledande provanställning
Anställningsgrad: 73–93 %.
Arbetstider: Fast rullande schema: varannan vecka (måndag–söndag), nattid. Du jobbar intensivt en vecka och är sedan ledig veckan efter!
Startdatum: 14 augusti.
Introduktion: Upplärning sker på plats den 7/8 & 8/8.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs bäst med att arbeta nattetid och som känner dig bekväm med att fatta egna beslut och ta eget ansvar. Som person är du flexibel, serviceminded och ordningsam. Du sätter alltid gästen i fokus och har en professionell framtoning.
Vi vill att du har:
Erfarenhet från hotellreception sedan tidigare.
Förmåga att kommunicera obehindrat på engelska i både tal och skrift.
Varför ska du jobba på RA Hospitality?
Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Som anställd hos oss får du det bästa av två världar – tryggheten i ett stort och etablerat bolag, samtidigt som du får arbeta i en spännande miljö hos vår kund.
💙 Trygga och bra villkor med kollektivavtal – Hos oss ingår allt: försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider (OB).
🏋️♀️ Friskvård och förmåner – Vi erbjuder alla våra anställda, oavsett anställningsgrad, rabatterade träningskort. Du får även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
🎓 Utbildning – Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer för att du ska kunna växa i din roll.
🎈 Personalaktiviteter – Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.Om företaget
RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 20 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, konferensanläggningar och stora arenor. Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke.
Låter detta som ditt nästa steg?
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan! Skicka in ditt CV till oss redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8043077-2093726". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare RA Hospitality i Göteborg AB
(org.nr 556586-6695), https://jobb.rahospitality.se
Norra Stationsgatan 93D (visa karta
)
113 64 STOCKHOLM Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Jobbnummer
9997710