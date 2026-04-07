Nattreceptionist sökes för vikariat (ca 1,5år) - med stort hjärta för gäst
Home sweet home. Är du redo att flytta in?
Home Hotel är ett helt nytt koncept med en enkel men kraftfull vision: att skapa en plats som känns som hemma, även när du är borta. Vi erbjuder mer än bara en säng för natten - vi vill skapa en upplevelse som dröjer sig kvar långt efter att gästen har checkat ut. En plats som är så varm, välkomnande och bekväm att den känns som att kliva in i sitt eget vardagsrum. Nu söker vi en Nattreceptionist till Home Hotel Etage i Västerås som vill bli en del av vår familj.
Som en del av Front Office-teamet på Home Hotel Etage är du hjärtat i gästupplevelsen - du välkomnar, guidar och ser till att varje vistelse börjar och slutar på bästa sätt. Du skapar en varm och personlig atmosfär där gäster känner sig genuint hemma. Med din energi, ditt öga för detaljer och din naturliga förmåga att få människor att känna sig sedda och uppskattade, hjälper du till att göra varje vistelse speciell.Publiceringsdatum2026-04-07Om tjänsten
Ditt nattpass börjar oftast med en säkerhetsrunda, ta emot och välkomna sena gäster och ansvara över baren till 01:00. Medan alla andra sover är du den som lägger grunderna inför dina kollegors kommande arbetsdag genom att administrera arbetsuppgifter, städa i allmänna utrymmen/back office och inte minst: förbereda och ställa fram vår fina frukostbuffé och skapa en mysig och välkomnande stämning. Det gäller alltså att ha ett öga för detaljer, vara strukturerad i sitt sätt att arbeta och inte vara rädd att kavla upp ärmarna.
Självständighet är ditt ledord. Som nattuggla är det inte många andra som är vakna när du jobbar, vilket innebär att du måste fatta många beslut själv, samtidigt som du är en jätteviktigt del av ett större team. Genom att ha en god förmåga att prioritera och vara flexibel är du inte bara hotellets ansikte utåt på natten, du är även allas trygga punkt när det kommer till brand och säkerhet.
Tjänsten är ett föräldrarvikariat med introduktion och möjliget till extrapass omgående, och från juni 2026 arbetar du enligt ett fast schema (22:45-07:15).
Tjänsten löper i cirka 1,5 år, med goda möjligheter till förlängning beroende på verksamhetens behov.
Du arbetar varannan vecka sju nätter följt av sju nätter ledigt (inklusive helger). Första arbetsveckan med självständigt arbete är vecka 23 (första veckan i juni). Anställningsgraden är cirka 80%.
Om dig:
Du har en varm och omtänksam personlighet
Du älskar en riktigt god hotellfrukost. Frukosten upptar en stor del av ditt nattpass
Du tycker att det är roligt att småprata med både stora och små, och att göra någons dag (och natt) lite bättre med små medel
Bland dina vänner är du känd för att alltid ge de bästa presenterna för att du ser vad andra människor vill ha och behöver. Ofta innan de vet det själva
Du är en naturlig inspiratör som tycker om att motivera människor runt dig bara genom att vara dig själv
Du ser det stora i det lilla och har en känsla för detaljer
Du förstår att sälj = service och tillsammans uppnår vi våra uppsatta mål
Du är självständig och flexibel och gillar ett högt tempo
Du är flytande i både tal och skrift i något skandinaviskt språk as well as in English för att kunna möta alla våra gäster på ett så personligt plan som möjligt
Du har ett öga för detaljer och kan ta snabba beslut när det krävs
Du har goda datorkunskaper eller är ivrig att få lära dig just detta
Eftersom tjänsten innebär alkoholservering måste du ha fyllt 20 år
Bonuspoäng för:
Erfarenhet från hotellreception eller annan typ av kundservice
Erfarenhet av Mews eller andra hotellbokningssystem
Erfarenhet från nattarbete
Erfarenhet från frukostservering / lokalstädning
Vi värdesätter styrkan i mångfalden inom Strawberry. Olika bakgrunder, erfarenheter och idéer skapar en unik och inspirerande arbetsmiljö.
Erfarenhet inom hotell eller service är meriterande, men din inställning och vilja att skapa en hemtrevlig upplevelse är det viktigaste.
Varför välja Home Hotel & Strawberry?
På Home Hotel erbjuder vi mer än bara ett jobb - vi erbjuder en plats där även du kan känna dig hemma. Här får du:
En stödjande och välkomnande arbetsmiljö där ditt bidrag värdesätts
Möjligheter till utveckling och karriär inom Strawberry dynamiska bolag
Personalrabatter och förmånliga priser för vänner och familj på våra 200+ hotell
Fyra gratis hotellnätter per år
25 % rabatt på mat och dryck på våra restauranger och barer
Exklusiva erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mer
• .och mycket mer!
Om Strawberry
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Redo att välkomna gäster hem?
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vår resa för att göra varje vistelse på Home Hotel Etage oförglömlig. Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
(org.nr 556828-7790)
722 12 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås Jobbnummer
9839093