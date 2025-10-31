Nattreceptionist på destinationshotellet Ad Astra by Elite
Elite Hotels Of Sweden AB / Receptionistjobb / Södertälje Visa alla receptionistjobb i Södertälje
2025-10-31
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elite Hotels Of Sweden AB i Södertälje
, Stockholm
, Eskilstuna
, Uppsala
, Västerås
eller i hela Sverige
I november 2022 öppnade vi inom Elite Hotels of Sweden vår senaste, ambitiösa hotellsatsning - Ad Astra by Elite vid vackra Snäckviken i Södertälje. Vårt förstklassiga, internationella destinationshotell med premiumapproach tar nu Rivieran till Sverige,
Receptionen är navet på hotellet och det är oftast här gästen har sin allra första och sista kontakt med oss. Därför är det av största vikt att du är mycket bekväm i rollen som ansiktet utåt mot våra gäster och att du vill gå den extra milen för att ge gästen den absolut bästa och minnesvärda hotellupplevelsen. Att vara stresstålig, flexibel och van att arbeta med många bollar i luften tillsammans med bra initiativförmåga är A och O. För dig är det även helt naturligt att arbeta aktivt med merförsäljning. I det dagliga arbetet har du lätt för att samarbeta med samtliga avdelningar på hotellet.
Arbetet i vår reception består av - bland annat - in- & utcheckning, merförsäljning, besvarande av recensioner, planering, hantering av telefonväxel och mail samt bokningar, allmän conciergeservice samt att hålla lobby och receptionsområde i bästa skick.
På Ad Astra by Elite har vi äran och nöjet att få välkomna både nationella samt internationella fritidsresenärer och affärsgäster, samt logi- & konferensgrupper, vilket gör arbetet i receptionen särskilt omväxlande och mångsidigt. Våra gäster spenderar till stor del de flesta eller till och med alla timmar under vistelsen hos oss på hotellet och våra många olika enheter, vilket ställer ännu högre krav på bemötande och värdskap i världsklass. Våra gäster ska känna sig sedda och komma ihåg alla i personalen som ambassadörer för Ad Astra by Elite.
Erfarenhet av arbete i hotellreception samt mycket goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift är ett minimikrav. Utbildning i hotellsystemet HMS Infor kommer ges på plats.
Du får en unik chans att ingå i ett dedikerat, passionerat och motiverat team och att - i samråd och dialog med receptionschefen / Front Office Manager - sätta och påverka våra arbetssätt, rutiner, strukturer och kultur. En sällsynt och unik möjlighet att få vara med att bygga ett starkt, framgångsrikt team som har i uppgift att skapa långsiktiga relationer med alla kollegor samt våra gäster och samarbetspartners.
Skulle du vilja vara med på vår framgångsresa och sätta Ad Astra by Elite på kartan?
Vi letar efter kollegor i receptionen som önskar att jobba natt med en sysselsättningsgrad på 82,89%, baserad på en genomsnittlig arbetstid på 38 timmar per vecka som motsvarar en heltidstjänst för tjänstgörande nattpersonal. För personal som anställs för att tjänstgöra nattetid är arbetstiderna huvudsakligen klockan 22:30 - 07:30 sju dagar i sträck, följd av sju dagars ledighet. Avvikelser kan komma att förekomma.
Arbete varannan helg ingår. Lön enligt HRFs & Visitas kollektivavtal.
Det är enkelt och smidigt att pendla till Södertälje med både pendeltåg & buss till Södertälje Centrum samt regionaltåg till Södertälje Syd.
Du rapporterar direkt till receptionschefen / Front Office Manager.
Läs gärna mer om hotellet på www.adastrabyelite.se
(http://www.adastrabyelite.se)
Välkommen till oss på Ad Astra by Elite - Rivieran 28 minuter söder om Stockholm! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Elite Hotels Of Sweden AB
(org.nr 556248-5259), https://www.elite.se/sv/ Arbetsplats
Elite Hotels Kontakt
Steffen Sander steffen.sander@adastrabyelite.se Jobbnummer
9584159