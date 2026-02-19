Nattportier till Comfort HotellLinköping City
2026-02-19
Comfort Hotel® Linköping City är ett nyöppnat franchise-hotell från hotellkedjan Nordic Choice. Det tidigare Clarion Collection Hotel Saga har bytt namn till Comfort Hotel Linköping City. Vid Linköpings mittpunkt, Stora torget, hittar du oss. Ett mysigt hotell som erbjuder hemtrevliga rum och närheten till stadens shopping och sevärdheter.
Comfort Hotel® är den del av kedjan som lovar att ge våra gäster vad de behöver, och skippar det onödiga. Vi ligger väldigt centralt och erbjuder service, urban design och sociala ytor med fokus på miljö. Vi är avslappnade, men med hög energi och till ett överkomligt pris. Easy on the wallet. Easy access. Easy on the planet. Easy to enjoy. EASY.
Vi söker nu en hotellreceptionist till natten som vill bli en del av vårt nya team och utvecklas tillsammans med oss. Du är en riktig glädjespridare och ser alltid till att dina gäster trivs och mår bra - service är något du brinner för! Vi ser gärna att du är en strukturerad och nytänkande person som gillar utveckling. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och vill se resultat i ditt arbete.
Ditt arbete kommer att innefatta följande:
In- och utcheckning av gäster
Bokningsförfrågningar
Städning av lokaler
Besvara frågor från gäster via receptionen, telefon och mail. Publiceringsdatum2026-02-19Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Meriterande:
Arbetat inom Nordic Choice tidigare
Tidigare erfarenhet som receptionist eller inom restaurang
Erfarenhet av Cenium
Arbetstiderna är förlagda mellan 23-07, samt varannan helg.
Tror du att denna tjänst är något för dig? Tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: jobb@overstemorner.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nattportier". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Saga i Linköping AB
(org.nr 559309-8204), http://www.overstemorner.se/
Hantverkaregatan 1 (visa karta
)
582 23 LINKÖPING Arbetsplats
Saga i Linköping AB, Hotel Jobbnummer
9752551