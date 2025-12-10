Nattnannny sökes till familj på Östermalm
VivBon AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-12-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VivBon AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
En familj boende på Östermalm söker en erfaren och trygg nattnanny som kan stötta på nätterna. De har en bebis på 8 månader och behöver hjälp att skapa goda sömnrutiner under 6-8 veckorna.
Det är deras första barn och de söker någon som kan ge både praktisk hjälp och vägledning kring sömn, rutiner och välmående för bebisen under den första tiden.
Uppdraget börjar i Mars och håller på i 6-8 veckor framåt. Arbetstiden är måndag-fredag kl 22-06. Man är två som jobbar och har 2-3 nätter i veckan.
Dina uppgifter:
Ansvara för barnet under natten (exempelvis tröst, sövning, matning beroende på upplägg)
Etablera och följa konsekventa sömn- och nattningsrutiner
Observera och anpassa rutiner efter barnets behov
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med nyfödda (t.ex. som nanny, doula eller liknande)
Har arbetat natt tidigare
Är lugn, trygg, ansvarsfull och lyhörd
Är du rätt person för uppdraget? Ansök redan idag! Intervjuer sker löpande.
• -----------------------------------------------------------------------------
A family living in Östermalm is looking for an experienced and reliable night nanny to provide support during the nights. They have an 8-month-old baby and need help establishing healthy sleep routines over a period of 6-8 weeks.
This is their first child, and they are seeking someone who can offer both practical support and guidance regarding sleep, routines, and the baby's well-being during this period.
The assignment begins in March and will continue for 6-8 weeks. Working hours are Monday-Friday from 22:00 to 06:00. Two nannies will share the role, working 2-3 nights per week each.
Your responsibilities:
Take full responsibility for the baby during the night (such as comforting, putting to bed, feeding etc, depending on the routine)
Establish and follow consistent sleep and bedtime routines
Observe and adjust routines according to the baby's needs
We are looking for someone who:
Has documented experience working with newborns (e.g. as a nanny, doula, or similar)
Has previous experience working night shifts
Is calm, reliable, responsible, and attentive
Are you the right person for this role? Apply today! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivbon AB
(org.nr 559114-0594) Jobbnummer
9638343