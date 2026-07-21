Nattjobb som Motviktsförare till Paketterminal!
Onepartnergroup Väst AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-07-21
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onepartnergroup Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren truckförare som vill jobba Heltid nattetid!
Om rollen
Som truckförare kommer du att arbeta med hantering och förflyttning av gods inom lagret. Arbetet sker nattetid på vardagar och består huvudsakligen av:
Truckkörning med motviktstruck samt viss körning med ledstaplare
Lastning, lossning och intern förflyttning av gods
Säkerhetskontroller och ordningshållning på arbetsytor
Detta är ett självständigt arbete där du har en viktig roll i att säkerställa att flödet fungerar smidigt under natten.Publiceringsdatum2026-07-21Profil
För att trivas i rollen tror vi att du är ansvarstagande, noggrann och trivs med att arbeta nattetid. Du är trygg i truckkörning, har god vana av lagerarbete och bidrar till en stabil och säker arbetsmiljö.
Viktigt att veta
Truckkörningen på denna arbetsplats skiljer sig från många andra lageruppdrag. Här arbetar man i ett högt tempo och med avancerad hantering som kräver mycket god teknik, precision och säkerhetstänk. Du behöver vara mycket erfaren på motviktstruck med dubbelpedaler/dubbelreglage och kunna arbeta snabbt, effektivt och kontrollerat även under hög belastning.
Vi söker dig som:
Har giltigt truckkort med behörighet A1–A4 och B1–B4 (krav)
Har minst 2 års dokumenterad erfarenhet av truckkörning (krav)
Har mycket god erfarenhet av motviktstruck med dubbelpedaler/dubbelreglage
Är van vid att arbeta snabbt och effektivt utan att tumma på säkerheten
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper – engagemang, noggrannhet och ansvarstagande gör skillnad!
Planerad start är i Augusti
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. Som ett första steg kommer du
kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare
OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten. Går du
vidare i processen är kommande steg intervju, referenstagning och bakgrundskontroll. I denna
process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan
sista ansökningsdag.
För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar
vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är
betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte
ansökningar via mail på grund av GDPR.
Anställning och villkor
Du blir anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup Väst och arbetar ute hos kund. Tjänsten är ett extrajobb nattetid, vilket passar dig som vill arbeta vid behov utöver din ordinarie sysselsättning.
Som konsult hos oss omfattas du av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension och friskvårdsbidrag – vi vill att du ska känna dig trygg i din anställning. Du har dessutom en dedikerad konsultchef som finns där för att stötta dig i din utveckling och trivsel.
Om OnePartnerGroup
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning med lokal förankring på ett 50-tal orter från Malmö i söder till Kalix i norr.Så ansöker du
Dina ansökningshandlingar bestående av CV och personligt brev skickar du in via onepartnergroup.se. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Observera att vi inte behandlar ansökningar inkomna via mejl på grund av GDPR.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta:
Carl Sahlström
Konsultchef, OnePartnerGroup Väst Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Väst AB
(org.nr 559041-3083), https://www.onepartnergroup.se/
412 63 GÖTEBORG Kontakt
Konsultchef
Carl Sahlström carl.sahlstrom@onepartnergroup.se +46720760286 Jobbnummer
10007994