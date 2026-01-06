Nattjänst Till 67:ans Grill I Tärnsjö Omgående!
67:ans Grill AB / Restaurangbiträdesjobb / Heby Visa alla restaurangbiträdesjobb i Heby
2026-01-06
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 67:ans Grill AB i Heby
Nattpersonal sökes till 67:ans Grill i Tärnsjö.
Tillträde omgående!
67:ans Grill AB ligger utmed riksväg 56 någon kilometer från Tärnsjö centrum och har öppet dygnet runt. Det är en liten familjär grill där vi serverar dagens rätt, grillmeny och a 'la carte.Publiceringsdatum2026-01-06Dina arbetsuppgifter
Kassa
Matlagning
Smörgåsberedning
Städning
Arbetstider - 23.00-07.00 rullande schema.
Tillträde enligt överenskommelse.
Mejla ditt CV och personliga brev så hör vi av oss angående en eventuell intervju.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag! Skicka därför in din ansökan redan idag!
Det går även bra att mejla eller ringa om det är några frågor angående tjänsten.
Kontakta oss då på:
0292-50488, vardagar mellan 9-16
eller
maila till jobb67ansgrill@gmail.com
#jobbjustnu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: Jobb67ansgrill@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NT3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 67:Ans Grill AB
(org.nr 556660-8492)
Värdshusvägen 2 (visa karta
)
740 45 TÄRNSJÖ Jobbnummer
9670262