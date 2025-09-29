Nattjänst som Sjuksköterska till jourverksamhet i Hemsjukvård
Vi söker nu medarbetare till jourverksamheten i Hemsjukvården för nattjänst.
Vi har ett brett uppdrag där vi erbjuder kommunal hälso- och sjukvård allt ifrån barnverksamhet till äldreomsorg. Låter detta som något för dig? Ansök idag!
Rollen som Sjuksköterska hos oss
Nu har du möjligheten till att bli en medarbetare till jourverksamheten som är ett omväxlande och intressant uppdrag med att leverera medicinska insatser till patienter som är inskrivna i hemsjukvården. Hemsjukvården har ett brett uppdrag där vi erbjuder kommunal hälso- och sjukvård allt ifrån barnverksamhet till äldreomsorg. I det ingår medicinska insatser som kan göras i hemmiljö, som inte kräver slutenvård. Insatserna kan exempelvis bestå av hantera påsdialys, nattmaskin för dialys, koppla TPN, fylla på smärtpump, läkemedelsinjektioner, palliativ vård- märtlindring, bedöma hälsoförändringar.
Tjänstgöringen är förlagd med nattjänstgöring där du kommer arbeta med två kollegor. Tillsammans planerar ni de insatser som finns inlagda i insatskalendern. Du hanterar också oplanerade insatser som kommer från omsorgspersonal inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboenden. Rådgivning med dem sker via digital plattform, TeleQ. Du hanterar inkomna förfrågningar med rådgivning alternativ att åka på hembesök för bedömning/åtgärd av olika hälsotillstånd. Du ansvarar även för att delegera omsorgspersonal på olika delegeringsnivåer för hälso- och sjukvårdsinsatser. Du får läkarstöd av dina bedömningar via Hallandsjouren.Publiceringsdatum2025-09-29Profil
Som person är du relationsskapande, självständig och har ett professionellt förhållningssätt. Du bedriver ditt uppdrag utifrån ett personcentrerat perspektiv och är tillmötesgående och lyhörd i ditt bemötande både till patienter och andra personalgrupper.
Du anpassar dig till förändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du tar egna initiativ och kommer med nya lösningar i arbetsrelaterade frågor. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är legitimerad sjuksköterska
- innehar B-körkort
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av hemsjukvård
- erfarenhet av natt-arbete
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/omsorg-och-hjalp/hemsjukvardhttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med sysselsättningsgrad enligt överenskommelse med tillsättning enligt överenskommelse. Arbetstider är generellt mellan 21:15 - 07:15 med flexibel arbetstid. Heltidsmåttet är 34,33 timmar i vecka. Du arbetar var tredje helg.
Kontakta gärna enhetschef Annette Hasselbom eller Vårdförbundets representant Linda A Johansson för mer information om tjänsten och uppdraget. Kontaktuppgifter finner du längre ned i annonsen.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Innan anställning kommer du också behöva uppvisa din legitimation som sjuksköterska.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb-och-praktik/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 13 oktober. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
