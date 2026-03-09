Nattjänst som sjuksköterska till hemsjukvården
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Vill du göra verklig skillnad där din kompetens behövs som mest?
Som sjuksköterska inom kontor Hälso- och sjukvård har du en nyckelroll i att skapa trygghet för Gävles invånare under dygnets alla nattliga timmar. Här blir du en viktig del av kommunens hälso- och sjukvård och du gör skillnad varje arbetspass.
Du arbetar nattetid i team tillsammans med ytterligare en sjuksköterska och ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter inom kommunens vård- och omsorgsboenden, hemsjukvård, LSS och socialpsykiatri. Arbetet är självständigt och varierande och omfattar både planerade insatser, medicinska bedömningar på plats samt rådgivning via telefon till patienter, anhöriga och omvårdnadspersonal.
Dina arbetsuppgifter innebär:
* Utföra planerade hälso- och sjukvårdsinsatser
* Genomföra medicinska bedömningar på plats och via telefon
* Ge kvalificerad rådgivning till patienter, anhöriga och omvårdnadspersonal
* Ansvara för medicinsk dokumentation enligt gällande riktlinjer
Du arbetar förebyggande med fokus på patientens hälsa och välbefinnande och utgår alltid från en helhetssyn för att säkerställa god, säker och kvalitativ vård. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor inom hälso- och sjukvård och omvårdnad. Du tillhör ett av våra områdeskontor och rapporterar till ansvarig chef.
Hos oss får du ett meningsfullt och utvecklande arbete med stor variation, där din professionalism och ditt självständiga arbetssätt bidrar till verksamhetens utveckling samtidigt som du gör Gävle tryggare, natt efter natt.Kvalifikationer
Som sjuksköterska inom kontor Hälso- och sjukvård är du med och skapar trygghet när den behövs som mest under nattens alla timmar. Du är en betydelsefull del av kommunens hälso- och sjukvård och gör skillnad för Gävles invånare, varje arbetspass.
* Är legitimerad sjuksköterska och trygg i att arbeta självständigt, särskilt nattetid
* Har erfarenhet som sjuksköterska
* B-körkort och körvana
* Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift och är van vid dokumentation
Meriterande för tjänsten om du har specialistutbildning som distriktsköterska eller inom geriatrik eller om du har erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård. Det är även önskvärt om du har erfarenhet av journalsystem som Treserva, TES, Lifecare, Pascal och NPÖ.
För att lyckas i rollen är du:
* Är trygg, handlingskraftig och har lätt för att prioritera i en föränderlig vardag
* Tar initiativ, tänker lösningsfokuserat och ser möjligheter även i utmanande situationer
* Är flexibel, modig och bekväm med att fatta beslut som gör skillnad
* Har ett prestigelöst arbetssätt och bygger snabbt förtroendefulla relationer
* Möter patienter, anhöriga och kollegor med engagemang, empati och professionalism
Intervjuer för denna tjänst kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/upptack-vara-formaner-for-trygghet-och-balans/
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
