Nattjänst som sjuksköterska - bli en del av vårt trygga och erfarna team
Eda kommun
2026-02-06
, Årjäng
, Arvika
, Bengtsfors
, Grums
Eda
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare.
Vård och Stöd är ett verksamhetsområde med fokus på att ge trygg och säker vård till våra medborgare. Vi arbetar med äldrevård, korttidsvård, funktionsvariationer, socialpsykiatri och rehabilitering.
Vår huvudsakliga uppgift är att erbjuda vård för våra medborgare i olika skeden av livet. Behoven kan se olika ut beroende på vilken typ av stöd en medborgare behöver, men vårt förhållningssätt är att alla ska ha samma förutsättningar för en trygg och säker vård. Det är viktigt för oss att den som får vård skall känna sig trygg, samt ha möjlighet att påverka och ha inflytande i sin dagliga livsföring.
Är du en nattuggla som trivs med att arbeta kvällar och nätter?Då kan du vara precis den vi söker!
Vi söker nu en sjuksköterska som vill bli en del av vårt engagerade nattteam, som idag består av tre erfarna och stöttande sjuksköterskor. Här får du möjlighet att arbeta självständigt, men samtidigt ingå i en trygg och kompetent grupp där samarbete är en självklar del av vardagen.
Du blir en del av en större arbetsgrupp med cirka 24 kollegor - sjuksköterskor, distriktsköterskor, Sylviasystrar och undersköterskor - fördelade över tre orter inom kommunen. Trots avståndet värnar vi om en stark teamkänsla och god kommunikation.
Hos oss får du:
* Arbeta i ett stabilt nattteam med korta beslutsvägar
* Stöd av engagerade kollegor med olika kompetenser
* Ett arbetsklimat där idéer, initiativ och utveckling uppmuntras
Vi tror att du som söker är trygg i din yrkesroll, uppskattar ansvar och trivs när arbetsmiljön är lugnare men samtidigt kräver god prioriteringsförmåga.
Låter detta som något för dig? Då är du varmt välkommen att söka och bli en del av vårt team!Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Som ny hos oss får du en gedigen introduktion av en erfaren kollega för att du ska känna dig trygg i din roll och i arbetet inom kommunens hälso- och sjukvård.
I kommunen arbetar vi med hemsjukvård inom särskilt boende, LSS och ordinärt boende. Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att:
* Leda det medicinska arbetet och göra självständiga bedömningar av omvårdnadsinsatser.
* Handleda, delegera och undervisa omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsinsatser.
* Identifiera och förebygga risker i vården samt arbeta aktivt i våra kvalitetsregister.
* Planera din arbetstid genom att lägga önskeschema i TimeCare.
Du kommer att vara en viktig del i arbetet med att säkerställa en trygg och säker vård för våra patienter, oavsett boendeform.Kvalifikationer
* Legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska, gärna med vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård, vård av äldre eller demenssjukvård.
* Du har ett gott bemötande, är professionell i din yrkesroll och har lätt för att samarbeta, samtidigt som du har en god förmåga att arbeta självständigt.
* God datavana är ett krav, och det är meriterande om du har erfarenhet av verksamhetssystemet LifeCare samt kvalitetsregister såsom Senior Alert, Palliativa registret eller liknande.
* Personlig lämplighet kommer att ha stor betydelse i urvalsprocessen.
* För tjänsten krävs B-körkort samt tillgång till egen bil vid behov.
ÖVRIGT
Vår verksamhet bygger på visionen om att vara en positiv gränskommun där människor möts präglad av samverkan, starkt näringsliv och med ambitionen att utvecklas. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och värdesätter mångfald både som kommun och som arbetsplats. Vi erbjuder glada arbetslag, positiva arbetsplatser och goda personalförmåner för dig som anställd!
Välkommen med din ansökan till en spännande och utvecklande tjänst. Ansökan görs digitalt via Offentliga Jobb.
Eftersom vi ser fram emot din ansökan så vänta inte utan sök tjänsten redan idag. Urval och intervjuer sker löpande.
Innan anställning kan ske begärs utdrag ur Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister.
Grundannonsering sker enligt kommunens policy, vi undanber oss därför bestämt försäljare av annonsplats, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
