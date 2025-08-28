Nattjänst som butikssäljare / skiftledare på Circle K Stockholm
Job Description
Är du ute efter ett fartfyllt deltidsjobb nattetid, se hit! Vi söker två butikssäljande skiftledare som kan jobba vardagar och helger mellan kl. 21-07 på rullande tre veckors schema. Tjänsten är en projektanställning på 60% med start i oktober och sträcker sig fram till sista april 2026. Denna roll är särskilt spännande då du utöver din roll som butikssäljare även ansvarar för bemanning av extra personal vid exempelvis sjukdom.
Detta innebär att du kommer ha kontakt med våra stationschefer och butikssäljare där du tar emot inkommande samtal via jourtelefonen och administrera i schemaläggningssystemet Timegrip.
I rollen rapporterar du till bemanningschefen och ingår i ett team av flera butikssäljare med jouransvar.
Vi ser gärna att du har ett stort intresse för att samarbeta med såväl kollegor som kunder. Du sätter kunden i fokus och kan formulera dig på ett professionellt sätt. Då arbetet består av en del ensamarbete så ser vi gärna att du är självgående och tar egna initiativ. Du kommer ha ett rullande 3 veckors schema.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
* Arbeta ute på station: Ansvar för kundrelationer och säljaktiviteter, fylla på varor och se till att servicestationen är välfylld.
* Bemanning och schema: Ta emot inkommande frånvaroanmälningar och passbokningar via telefon, samt ansvara för bemanning vid frånvaro av befintlig personal.
* Onboarding för nya säljare: Vara buddy/mentor för nyanställda butikssäljare som börjar i bemanningen och säkra att dem får rätt introduktion för att jobba på samtliga stationer.
Vi söker dig som:
* Har ett öga för detaljer
* Trivs i rollen som butikssäljare och vill kombinera rollen med att lösa pass och bemanna våra stationer
* Finns tillgänglig för start i oktober
* Minst avslutad gymnasieutbildning
* B-körkort
* Känner dig trygg att använda svenska och engelska i tal och skrift
Bra att veta:
* Placering: På en av våra stationer i Stockholmsområdet
* Arbetstid: Tjänsterna motsvarar 60% men om du vill jobba mer har du möjlighet att arbeta extra utöver detta genom att ta pass som butikssäljare på våra stationer
* Arbetstider: 21-07, rullande tre veckors schema: arbete 3 dagar, ledig 7 dagar, arbete 4 dagar och ledig 7 dagar.
* Omfattning: Projektanställning 60% med start i oktober fram till sista april 2026.
* Lön: Månadslön baserad på tidigare erfarenhet inom service enligt Bensin och Garageavtalet (29 845 - 33 611 kr/månad för heltidsarbete) samt OB-ersättning för kvällar, nätter, helger och röda dagar.
Det är meriterande:
* Arbetat med schemaläggning
* För att trivas i rollen behöver du ha hög samarbetsförmåga, vara problemlösande, kommunikativ, detaljorienterad, affärsmässig och resultatinriktad.
Ansökan:
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av Circle K-familjen? Circle K strävar efter att vara en arbetsplats där alla kan växa och utvecklas. Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Vår rekryteringsprocess sker med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Vår rekryteringsprocess består av tester, intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll. Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
SALARY Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "R525274". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Circle K Sverige AB
(org.nr 556000-6834) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Circle K Detaljist AB Jobbnummer
