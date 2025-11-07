Nattjänst - Handledare till stöd i boende vuxen
Lunds kommun / Behandlingsassistentjobb / Lund Visa alla behandlingsassistentjobb i Lund
2025-11-07
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra till en meningsfull vardag för människor son levt i hemlöshet i Lund?
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Att vara handledare på Stöd i boende vuxen innebär att
• du arbetar tillsammans med en kollega under natten och ditt uppdrag är att skapa trygghet under nattetid så att klienterna kan sova gott.
Din förmåga att förhålla dig lugn och klartänkt i utmanande situationer är av stor vikt för tjänsten.
• tillsammans med övriga medarbetare arbetar du för att skapa delaktighet och en meningsfull vardag för den enskilde.
• i arbetsuppgifterna under natten ingår också att utföra beslutade insatser för varje klient, dokumentation enligt gällande lagkrav, tillsyn, städarbete och egenkontroller.
• arbetet innebär schemalagd nattjänstgöring med ett 5-2 schema. Det innebär vaken tjänstgöring med arbete varannan helg samt att du en vecka arbetar 5 dagar (måndag och tisdag samt fredag, lördag samt söndag och nästa vecka onsdag och torsdag.
• att vara tydlig och gränssättande med ett empatiskt förhållningssätt
Vi söker dig som
brinner för socialt arbete och framför allt för människor med samsjuklighet, men som också har levt i länge i hemlöshet. Du bör ha någon form av eftergymnasial utbildning, ha arbetat med målgruppen samt ha erfarenhet av att arbeta vaken natt.
Meriterande är utbildning i MI, Lösningsfokus, erfarenhet inom skadligt bruk och beroende eller NPF-diagnoser.
För att lyckas i arbetet behöver du vara bra på att bygga relationer, vara lågaffektiv samt ha förmågan att fatta snabba beslut. Du behöver kunna ta egna initiativ och lätt kunna ställa om till förändrade omständigheter. God lösningsförmåga och kapacitet att leda dig själv och andra är också egenskaper som arbetsgivaren ser som viktiga. Arbetet kräver även en god empatisk förmåga.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetarePubliceringsdatum2025-11-07Om företaget
Hos oss får du ett varierat, självständigt och spännande arbete. Du får en gedigen introduktion i arbetet, goda möjligheter till kompetensutveckling och kontinuerligt stöd av dina kollegor och chef. Vår enhet präglas av en positiv anda och vi engagerar oss för att hitta det bästa stödet för våra brukare.
På Stöd i boende Vuxen kommer kommunen starta upp ett boende för personer med samsjuklighet (beroendeproblematik, psykisk ohälsa och ofta kriminalitet som grund). Lägenheterna är tillfälliga där klienterna max kan bo 18 månader då tanken är att socialrådgivarna som arbetar dag och kväll, ska hjälpa klienterna till mer stadigvarande boende som också är mer långsiktiga.
Vi är en arbetsgrupp med stort lösningsfokus, flexibilitet och att vi alla brinner för målgruppen och deras utsatthet men också rättighet.
Vill du vara en del av oss? sök!Övrig information
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen där cirka 600 medarbetare ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd, god man, förvaltare eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1044". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Kontakt
Camilla Hagberg camilla.hagberg@lund.se Jobbnummer
9592866