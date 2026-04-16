Nattchaufför till JSC Transport i Skara
2026-04-16
Trivs du att arbeta självständigt och vill vara en del av ett framåtlutat företag där du får stöttning hela vägen?
Nu söker vi dig som gillar och har erfarenhet av att jobba natt som Nattchaufför till JSC Transport i Skara.
Hos oss blir du en del av ett team där punktlighet, kvalitet och schysst stämning är självklara delar i vardagen. Då JSC är en växande koncern finns goda möjligheter att utvecklas med företaget och koncernen.
Låter detta intressant? Då kan detta vara en passande tjänst för dig.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som nattchaufför så är det körning från terminal till terminal med viss omlastning på åkeriet i Jönköping.
Man har ett nära samarbete med kollegor & trafikledningen, i övrigt så ställs det höga krav på att man är självgående.
Du arbetar mellan söndag-torsdag och är ledig fredagar. Söndag mellan kl 16.00-01.00 och måndag-torsdag 17.00-02.00.
Tjänsten innebär mycket frihet under ansvar där du får möjlighet att lägga upp stora delar av planeringen själv. Körningen sker i närliggande områden i Skara samt Jönköping.KvalifikationerKvalifikationer
CE-körkort och YKB
ADR
Truckkort
Behärska svenska i tal och skrift
Meriterande
Tidigare erfarenhet av nattkörning.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, självgående och har lätt för att samarbeta. Vi ser också att du är en positiv och lösningsorienterad person. Utöver detta behöver du vara en ansvarstagande person med förmågan att tänka på säkerheten, både din egen och lasten. I tjänsten är det mycket ensamarbete och man behöver vara trygg som person och samtidigt på alerten. Om tjänsten
• Anställningen är en tillsvidaretjänst på heltid, med inledande provanställning.
• Tjänsten utgår från Skara.
• Lastbilen dubbelkörs, dagtid/natt
• Vi har kollektivavtal
Tillträde enligt överenskommelse med sista ansökningsdag 15 maj. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Vänta därav inte med din ansökan!
Du ansöker enkelt genom att svara på några frågor. Det finns möjlighet att bifoga cv och personligt brev, men det är inget krav.
Välkommen att ta kontakt vid eventuella frågor eller funderingar.
Om JSC Transport
JSC Transport består av lite drygt 60 medarbetare med stationeringseringsorter i Växjö/Åseda/Jönköping/Hultsfred/Skara.
JSC Transport ingår i den expansiva JSC-koncernen där flera bolag med olika inriktningar inom transport och logistik ingår. Under 2023 flyttade vi även in i nya moderna lokaler i Växjö på Nylandaområdet.
Vi är ett företag med korta beslutsvägar och har ett nära samarbete med resterande bolag i koncernen.
Kontaktuppgifter:
Joakim Nilssonjoakim@jscforvaltning.se
Telefonnummer: 010-219 55 37 Så ansöker du
