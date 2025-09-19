Nattchaufför för extrajobb till Scania Transportlaboratorium
Manpower AB / Fordonsförarjobb / Malmö
2025-09-19
Är du en person som trivs bakom ratten, trivs med långkörningar och samtidigt vill arbeta med utveckling av framtidens lastbilar? Vi på Manpower söker just nu efter chaufförer för extrajobb till Scania Transportlaboratorium. Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team!
Den här tjänsten är ett samarbete mellan oss på Manpower och Scania. Du kommer att bli anställd av oss på Manpower men arbeta på plats hos Scania. Detta är ett extrajobb som kräver att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
Ladda gärna upp ditt sysselsättningsintyg i samband med din ansökan!
Arbetstider varierar och är förlagda dagtid, kväll och natt under både vardagar och helger. Övernattningar förekommer.
Om jobbet
Scania är ett branschledande, innovativt företag som är välkänt världen över. Scanias transportlaboratorium används för en del av Scanias egna interna transportbehov.
Din anställningsort kommer att vara Malmö men du kommer att utgå från Ishøj (Köpenhamn) och köra till Götaström eller Zwolle (Nederländerna). Du kommer inte att lasta själv men är ansvarig för att lasten är förankrad på ett säkert sätt. En stor del av ditt arbete kommer att vara att testa och utvärdera nya lastbilar, en del har inte kommit ut på marknaden än. Arbetstider varierar och är förlagda dagtid, kväll och natt under både vardagar och helger. Du kommer att ha tillgång till eget rum vid övernattning.Publiceringsdatum2025-09-19Kvalifikationer
För att du ska lyckas väl i det här uppdraget är det viktigt att du är ansvarfull och kan vara självgående i din yrkesroll. Du har ett flexibelt förhållningssätt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Vidare har du en fallenhet för service och tycker om kontakten med andra människor. Du är mån om din arbetsplats och är varsam med fordon och arbetsredskap. Du som chaufför kommer att vara med och testa ny teknik under körningarna och det är viktigt att du har ett intresse för utveckling.
Därutöver söker vi dig som
* Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% så som studier, deltidsarbete mm
* Kan arbeta extra under dagtid, kvällstid, natt på vardagar och helger
* Har ett CE körkort
* Har ett giltigt YKB
* Behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift
* Du har tillgång till egen bil
* Du har giltigt pass
* Du har en god datorvana
Vi ser det som meriterande om du har ADR, truckkort och tidigare har arbetat med lastbilskörning eller service.
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad erbjuder Manpower?
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU.
Givetvis har du en Konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll. Övrig information
Placeringsort: Malmö / Ishøj
Tillsättning: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Främst natt men även dagtid och kväll kan förekomma, under både vardagar och helger. Övernattningar förekommer.
Är du intresserad av tjänsten?
För att söka tjänsten klickar du på knappen "Ansök nu". Vid tekniska frågor kring din ansökan vänligen kontakta teknisk support på 0771-559910, öppet helgfria vardagar 07:00 - 18:00.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Clas Collin via epost: Clas.Collin@manpower.se
Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post!
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
