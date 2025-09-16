Nattarbetare till Floragatans gruppboende
Askersunds kommun, LSS, Funktionsstöd / Vårdarjobb / Askersund Visa alla vårdarjobb i Askersund
2025-09-16
, Laxå
, Kumla
, Hallsberg
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Askersunds kommun, LSS, Funktionsstöd i Askersund
Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
Socialförvaltningen i Askersunds kommun ansvarar för äldreomsorg, LSS- och omsorgsverksamheten, socialpsykiatri samt individ- och familjeomsorg.
Floragatan är ett av våra gruppboenden beläget i de centrala delarna av Askersund.Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Som Stödassistent inom LSS boende kommer du arbeta utifrån genomförandeplaner, rutiner och handlingsplaner. På varje gruppbostad bor det personer med fysiska, psykiska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar.
Som Stödassistent förväntas du utgå från att ge alla människor möjlighet till att leva ett så meningsfullt och självständigt liv som möjligt. Ha en positiv människosyn och ha stor respekt för varje människas individuella behov.
På våra gruppbostäder anpassar vi våra insatser efter varje individs särskilda behov och du som medarbetare kommer stötta våra individer till inflytande och delaktighet i sitt eget liv, utifrån t.ex. brukarråd.
Som Stödassistent kommer du bidra och verka för att skapa en god och attraktiv miljö för alla, såväl kollegor som boende.
Rekryteringen gäller en vaken nattjänst.Kvalifikationer
Tjänsterna för närvarande förlagda till ett av våra LSS-boenden med geografisk närhet till Askersunds stadskärna.
Du har relevant utbildning. Omvårdnadsprogrammet eller barn-och fritidsprogrammet med inriktning på funktionsnedsättning eller socialt/pedagogiskt arbete.
Du ska ha ett genuint intresse för att arbeta med människor i behov av stöd, samt ha en god planerings- och samarbetsförmåga.
Du bör ha erfarenhet av arbete i dokumentationssystemet Lifecare eller liknande dokumentationssystem, samt andra digitala verktyg.
Du bör kunna behärska svenska språket i både tal och skrift för att kunna kommunicera med brukare, ha erfarenhet av att upprätta genomförandeplaner och dokumentera, samt ha erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
Arbetet kan delvis upplevas både fysisk och psykiskt påfrestande, vilket gör att arbetet kräver god grundfysik och i övrigt god hälsa.
Tjänsten kräver körkort B, där tillgång till egen bil är önskvärt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
Observera att vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278277". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Askersunds kommun
(org.nr 212000-1983) Arbetsplats
Askersunds kommun, LSS, Funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Jessica Wessman jessica.wessman@askersund.se Jobbnummer
9511544