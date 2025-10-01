Nattälskande sjuksköterska? Välkommen till medicinkliniken i Ljungby
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Sjuksköterskejobb / Ljungby Visa alla sjuksköterskejobb i Ljungby
2025-10-01
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Sjukhusvård i Ljungby
, Älmhult
, Alvesta
, Markaryd
, Växjö
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Vill du vara en nyckelperson inom vården, där ditt engagemang och kompetens får blomstra? Hos oss har du möjlighet att ta dig an spännande och meningsfulla arbetsuppgifter som sätter dig i frontlinjen för våra patienters välmående. Medicinkliniken söker kollegor som trivs med att arbeta på natten. Kom och arbeta med oss!
Välkommen till vårt "lilla" sjukhus där beslut tas snabbt och närheten till varandra är avgörande. Vi tror på nära samarbete mellan alla kliniker och avdelningar, vilket skapar en miljö där du enkelt kan bygga relationer och nätverk. Hos oss får du lära dig lite om mycket och det innebär att du får möjlighet att arbeta med en mångfald av diagnoser och utveckla en bred kompetens inom vården. Varje dag erbjuder nya utmaningar och möjligheter till lärande.
Just nu erbjuder vi en unik möjlighet för dig att växa och utvecklas hos oss. Här får du arbeta med en varierad patientgrupp som inkluderar internmedicinska diagnoser.
Välkommen till vår arbetsplats där du inte bara gör skillnad för våra patienter, utan också för dig själv och din utveckling.
Vi erbjuder ett brett utbud av personalförmåner för dig som väljer att arbeta inom Region Kronoberg. Här kan du läsa er om dem:https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/sjukskoterska/Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska är du ansvarig för patienterna på vår avdelning och kommer att ha det yttersta ansvaret för deras välbefinnande. Det innebär att du noggrant övervakar deras medicinska parametrar, genomför patientundersökningar och tar ansvar för att säkerställa att alla medicinska insatser är adekvata och effektiva. Genom ett nära samarbete med undersköterskor, läkare och andra professionella inom vården ser du till att patienterna får den bästa möjliga vården och behandlingen.
Din roll sträcker sig bortom det medicinska ansvaret; som en ledare inom teamet är du också delaktig i att arbetsleda och motivera dina kollegor. Tillsammans med dem deltar du i ronder och bidrar till dialogen både internt och externt, exempelvis med kommunen, för att säkerställa en sammanhållen och effektiv vårdkedja.
Hos oss får du inte bara möjlighet att utföra ditt arbete, utan också att vara en del av dess utveckling. Genom att aktivt delta i utvecklings- och patientsäkerhetsarbetet är du med och formar framtidens vård.
Vi skräddarsyr din introduktion efter din bakgrund och erfarenhet. Du som söker har arbetat en tid som sjuksköterska då vi på nätterna är färre personal och då krävs det att du är trygg i din roll. Vi strävar efter att ge dig de bästa förutsättningarna för att du ska känna dig trygg och framgångsrik i din nya roll hos oss. Är du nyfiken på att hospitera hos oss är du varm välkommen att höra av dig.Kvalifikationer
Vi söker legitimerad sjuksköterska och gärna med erfarenhet inom sjukhusvård, vilket är meriterande men inget krav. Du ska ha arbetat en tid som sjuksköterska då du behöver vara trygg i din roll när du arbetar nätter. Du som person ser vi har en positiv inställning och ser möjligheter framför hinder samt har ett starkt engagemang för sitt arbete. Då vår arbetsbelastning kan variera är det viktigt att du är flexibel och kan arbeta strukturerat och metodisk även i stressiga situationer. Ett gott bemötande och med patienten i fokus är naturligt för dig och präglar ditt dagliga arbete.
ÖVRIGT
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 646/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
Avdelningschef
Chantal Fournier chantal.fournier@kronoberg.se 0372-58 50 42 Jobbnummer
9534336