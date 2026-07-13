Natt-USK till Hagagården i Båstad - Vi söker en omhändertagande person!
Haga Göstorp Psykiatri AB / Undersköterskejobb / Båstad Visa alla undersköterskejobb i Båstad
2026-07-13
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, Halmstad
eller i hela Sverige
Hagagården är ett privat psykiatriboende i Båstad som erbjuder både korttidsboende och boende med särskild service (BMSS). Vi arbetar med ett personcentrerat förhållningssätt där trygghet, delaktighet och individuellt stöd är kärnan i vår verksamhet.
Vi söker nu nattpersonal som brinner för att ta hand om de boende och skapa en trygg och omhändertagande miljö. I arbetet ingår bland annat:
Omvårdnad och tillsyn av boende under natten
Stöd vid oro eller sömnproblem
Larmhantering och dokumentation
Vi söker dig som är har ett stort intresse av att ge omhändertagande och tryggt stöd till personer med psykiatrisk problematik. Ett lugnt och empatiskt bemötande är avgörande i ditt arbete.
Vi erbjuder:
En trygg och stöttande arbetsmiljö
Möjligheten att göra en verklig skillnad för de som bor hos oss
Tjänstgöring på natt, med en schemalagd tjänstgöringsgrad på 64%
Tycker du att det passar dig? Skicka ett mejl med CV till info@hagagostorp.se
Plats: Hagagatan 24, 269 35 Båstad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-31
E-post: info@hagagostorp.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Haga Göstorp Psykiatri AB
(org.nr 556180-8816)
Hagagatan 24 (visa karta
)
269 35 BÅSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hagagården Jobbnummer
10001503