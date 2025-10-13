Natt-sjuksköterska till medicinavdelning 2
Verksamhetsområde medicin
Välkommen till Lasarettet i Enköping - stor omtanke i litet format!
Hos oss arbetar cirka 700 engagerade kollegor i en miljö där nära samarbete och gemenskap är självklarheter. Vi finns i en expansiv region med smidiga pendlingsmöjligheter till Stockholm, Uppsala och Västerås. För dig som överväger att flytta för att bo nära ditt jobb så har Enköpingsregionen mycket att erbjuda. Lasarettet bedriver akut och planerad vård för cirka 72 000 invånare i Enköping, Håbo och Södra Heby och vi har även specialistuppdrag inom hela Uppsala län. Hos oss kan du göra skillnad - för patienterna och för verksamheten - i en arbetsmiljö där vi ständigt utvecklas tillsammans. Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen till Lasarettet i Enköping!
Vi expanderar och söker nu nya nattsjuksköterskor till Medicinavdelning 2. Under 2026 kommer 8 nya vårdplatser öppna på Medicinavdelning 2 och därav söker vi nu nya kollegor till vårt dedikerade team.
Vår verksamhet
Medicinavdelning 2 är en allmänmedicinsk vårdavdelning med inriktning mot stroke och internmedicin. Hos oss får du en bred kompetens inom allmänmedicin och strokevård. Vi är ett glatt och sammanhållet gäng som strävar efter att ständigt utveckla vården. Vi värdesätter en trygg arbetsmiljö där alla, både patienter och personal, känner sig delaktiga och nöjda. Huvudsakligen kommer våra patienter från vår egna akutmottagning vilket gör att du som sjuksköterska hos oss får möta patienten i det akuta skedet men vi tar även emot patienter för eftervård från Akademiska Sjukhuset. Under schemaperioder kan rotation till vår systeravdelning Medicinavdelning 1 förekomma. Medicinavdelning 1 är en allmänmedicinsk vårdavdelning med inriktning mot kardiologi och internmedicin.
Ditt uppdrag
Som nattsjuksköterska hos oss arbetar du i team med undersköterska, ni arbetar tillsammans i den nära vården och ger patientens stöd och trygghet i patientens situation.Publiceringsdatum2025-10-13Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Meriterande är erfarenhet av stroke- och/eller hjärtsjukvård samt minst 1 års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.
Din kompetens
Som person vill vi att du är noggrann, ansvarstagande och gillar teamarbete. Det är viktigt att du trivs med att arbeta strukturerat och effektivt samt har förmåga att växla arbetstempo när det behövs. Vi lägger stor vikt till dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder all personal som arbetar med strokepatienter en strokekompetensutbildning på distans vid Umeå Universitet - sammanlagt 3hp.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Madeleine Berglind: madeleine.berglind@regionuppsala.se
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
