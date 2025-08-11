Natt-sjuksköterska till diabetes och endokrin med ansvar för 6 patienter
2025-08-11
Bli vår kollega i höst.
Vi erbjuder dig ett stimulerande, utmanande och mycket lärorikt arbete som sjuksköterska på vår vårdavdelning för diabetes och endokrina sjukdomar med ansvar för sex patienter. Vi är en stabil arbetsgrupp med en bra mix av erfarna kollegor och nyexaminerade. Kom och jobba med oss!
Du erbjuds:
Individuell lönesättning
Behovsanpassad introduktion
Friskvårdsbidrag 5000 kr
Dubbelt natt-ob
Kvarstannandebonus
ATK-tid enligt arbetstidsavtalet
Här kan du läsa mer: Dina förmåner - Danderyds sjukhus
Verksamheten
Avdelning 93 är en del av verksamhetsområdet för medicinska specialiteter med inriktning mot endokrinologi och diabetes vid Danderyds sjukhus. Vi finns i stora och ljusa lokaler, vägg i vägg med vår diabetesmottagning. Hos oss på får du ta del av en spännande vardag med mycket arbetsglädje, gott kamratskap och med patienten i fokus. Vi vårdar främst patienter med endokrina sjukdomar såsom diabetes men även andra internmedicinska tillstånd. Vårt tvärprofessionella team består av allmänsjuksköterskor, diabetessjuksköterskor, undersköterskor, specialistutbildade läkare, kurator och sjukgymnast. Vi har ett nära samarbete med diabetesmottagningen och flera av oss roterar mellan verksamheterna.
Om arbetet
Hos oss vårdas tolv patienter. Nattetid bemannas avdelningen med två sjuksköterskor och en undersköterska. Arbetet som sjuksköterska är omväxlande både omvårdnadsmässigt och medicinskt med ett nära samarbete med olika professioner i teamet. Du arbetsleder, gör bedömningar och ordinerar omvårdnadsåtgärder. Hos oss erbjuds du en tydlig karriärs- och kompetensstege inom vår verksamhet, vilken även är kopplad till löneutveckling. Du får ta del av regelbundna föreläsningar och seminarier samt medverka i att skapa struktur efter dina önskemål. I framtiden kan du exempelvis bli erbjuden kurser och/eller specialistsjuksköterskeprogram på högskola/universitet med inriktning mot diabetesvård. Du har i förlängningen även möjlighet att rotera till vår diabetesmottagning som diabetessjuksköterska.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har ett intresse av att jobba med människor med endokrina sjukdomar. Du får gärna ha ett par års erfarenhet från akutsjukvård och/eller endokrinologi. Vi ser gärna att du har personliga egenskaper såsom förmåga till självständighet, flexibilitet, en positiv framtoning samt tar egna initiativ till förbättring utifrån avdelningens behov.Publiceringsdatum2025-08-11Övrig information
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Om du har frågor, tveka inte att höra av dig.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
