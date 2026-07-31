Natt-sjuksköterska Infektion, Danderyds Sjukhus
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2026-07-31
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Är Du nyfiken på Infektion?
Kom och arbeta med oss! Vi söker nu natt-sjuksköterskor som är intresserade av infektionssjukvård och som vill bli del av vårt team!
Arbetsuppgifter och erbjudande
Hos oss möter du en spännande patientgrupp med akuta infektioner. Vi har särskilda isoleringssalar för patienter med isoleringsbehov och luftburna smittor och har en bred patientgrupp i åldrarna från 18 år och uppåt. En del av våra patienter har högre övervakningsbehov och är uppkopplade på telemetri eller i behov av högflödes-behandling. Variationen bidrar till en stimulerande och lärorik arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas i både praktiska färdigheter och teoretisk kunskap.
Här får du en individuell inskolning som anpassas utefter dina förutsättningar och önskemål. Syftet är att du ska känna dig trygg när du har eget patientansvar. Vi har stödjande funktioner som backar upp i akuta situationer eller när du står inför svåra moment, på avdelningen värdesätter vi samarbete högt! Du får jobba på en klinik som kännetecknas av ett gott arbetsklimat.
Vi lägger stort fokus på utbildning och kompetensutveckling. Några exempel på detta är utbildningseftermiddagar varje vecka för personalen, infektionsspecifika utbildningsdagar samt utbildningar inom sårvård. Publiceringsdatum2026-07-31Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med minst 2 års erfarenhet av akutsjukvård. Svenska C1 Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i dig själv, vill arbeta i en omväxlande och spännande arbetsmiljö och gillar ett högt tempo. Du har mycket god samarbetsförmåga och värdesätter teamarbete med kollegor och patienter, samtidigt är du självgående och arbetar självständigt utan problem. Då du har daglig kontakt med patienter så ser vi att du är tillmötesgående och har en mycket god kommunikativ förmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det viktigaste för oss som jobbar här är att våra patienter känner sig trygga och säkra och kan lita på att de får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans. Övrig information
Är du nyfiken på vad våra medarbetare tycker om vår arbetsplats? Då välkomnar vi hospitering. Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vårt anställningserbjudande
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris samt personalbostad vid behov. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns kvarstannandebonus, pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Räkna ut din lön och värdet av dina förmåner
Allt om dina förmåner
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4700 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer att trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling.
Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.
Här kan du läsa mer om Danderyds sjukhus
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Danderyds sjukhus, Medicinska specialiteter, Infektion, Avd 5 och 6 Kontakt
Vårdförbundet via DS växel 08-12355000 Jobbnummer
10016788